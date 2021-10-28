台指期開盤跌55點 開在17,013點

美債殖利率下滑，企業財報消息喜憂參半，金融和能源在內的周期性板塊淪陷，科技股盤中反彈失去動力，道瓊、標普收黑逾0.5%，自歷史新高回落，那指近乎持平，使台指期今（28）日開盤下跌55點，開在17,013點。

統一期貨指出，籌碼面部分，外資現貨買超24.63億，期貨淨空單增加601口至22,666口，十大交易人與特定法人合計賣出4,081口。週選支撐與壓力區落在16,700至17,300之間，P/C Ratio降至1.08，整體籌碼中性看待。