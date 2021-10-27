台灣人壽創舉 網路投保投資型也可自動平衡

台灣人壽今(27)日宣布，創國內壽險業之先，把投資型保單的自動平衡機制用於網路投保，當保單連結的基金市值因為市場波動而偏離要保人事先設定的比率，將透過轉換投資標的，讓持有的基金市值回到原先設定的比率。

網路投保投資型保單，金管會目前僅開放投資型年金。台灣人壽宣布，推出兩張新台幣收付的投資型年金，每月保費僅1,000元起，即可分別連結，用新台幣或用美元計價的基金，各有三檔可選，都是安聯投信發行的基金。

假設小明選擇連結三檔新台幣計價的基金，投入的金額比率分別為A基金50%、B基金30%、C基金20%，假設A基金表現特別好、淨值走高，A基金的市值占比在三檔基金當中，自然連帶攀升。

台壽的投資型年金會定期檢視這三檔基金的市值占比，並且透過基金轉換，讓三檔基金的市值比率，維持在要保人事先設定的水準。

這兩張專門為網路投保而設計的投資型年金，收付都是新台幣，但連結的帳戶分成新台幣計價、美元計價兩種。新台幣計價帳戶有三檔新台幣計價的台股基金可選，安聯投信主要配置在基本面及獲利面具備成長動能的台灣企業。

美元計價的基金，則是採用未來趨勢投資策略，在後疫情時代，布局全球電競、人工智慧及雲端運算等資訊科技，打破傳統以區域及產業為主軸的投資策略，更符合市場趨勢。

台灣人壽表示，費用率較低、CP值較高，是這兩張投資型年金的亮點之一，保費費用部分，每筆僅收取0.6%至0.1%的費用率，鼓勵保戶長期投資。

另外，每年有12次免費標的轉換、四次部分提領免收手續費，讓保戶彈性調整投資配置，靈活運用資金；且可搭配傷害險附約，完善意外保障規畫。

因為每個月1,000元起就可以投資，加上透過保單批註條款即可進行自動平衡，適合年輕族群持有，安心累積資產。