逆轉疫情頹勢 富邦、凱基證券獲第4屆網路口碑之星

網路溫度計27日發布第4屆的《網路口碑之星》得獎名單，在宅經濟產業方面，富邦、凱基等兩大券商分別在數位證證券領域獲頒「領航創新獎」、「策略卓越獎」，數位支付領域則由街口支付、icash Pay得獎，數位帳戶領域由第一銀行iLEO數位帳戶、永豐銀行大戶DAWHO數位帳戶獲獎。

第4屆的《網路口碑之星》是評選在2020年7月1日至2021年6月30日期間，針對餐飲、休閒生活、健康、宅經濟四大產業，共計1248個品牌，依其網路討論的網路聲量、正負評比，評選消費者口碑肯定的企業品牌，頒發「策略卓越」以及「領航創新」二大獎項。

健康產業方面，計有娘家、葡萄王生技（1707）、大樹藥局、杏一醫療用品（4175）、安永鮮物、里仁事業等獲獎；休閒生活產業方面，有緞帶王觀光工廠、郭元益糕餅博物館、雲品溫泉酒店日月潭、澎湖福朋喜來登酒店、遠東SOGO百貨、新光三越百貨；餐飲產業方面，則有黑沃咖啡、cama café、享鴨 Xiang Duck、開飯川食堂、一蘭拉麵、銀座杏子日式豬排、COMEBUY、CoCo都可等得獎。

網路（8044）溫度計營運長林慧珍表示，疫情重創多數產業，但金融業者快速反應，很快就推出線上開戶，目前開戶來到831萬戶，更驚人的是數位支付，不論是使用人數或交易金額均雙雙成長，人數已達1389萬人，至今年6月，使用人數已較去年下半年成長18%。儘管新冠肺炎疫情帶來的隱憂，提高民眾使用零接觸數位支付服務的意願。根據金管會統計，截至2021年6月累計使用人數達13,88.6萬人，交易金額亦比去年同期增長近55%，數位支付成為疫情期間逆勢爆發成長的少數產業。

以街口支付為例，看準疫情導致民眾生活型態轉變的浪潮襲來，街口支付快速回應市場，整合轉帳支付、叫車服務，以及疫情期間最多人使用的外帶點餐、美食外送等多項服務，並跨足保險服務，因為讓消費者可以在各種場域使用，成功脫穎而出。