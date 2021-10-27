快訊

獨／無尊鬆口認愛阿喜「她是我見過最棒的女孩」

年滿70歲就得退休 教部揭管中閔無法續任的關鍵因素

逆轉疫情頹勢 富邦、凱基證券獲第4屆網路口碑之星

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北即時報導

網路溫度計27日發布第4屆的《網路口碑之星》得獎名單，在宅經濟產業方面，富邦、凱基等兩大券商分別在數位證證券領域獲頒「領航創新獎」、「策略卓越獎」，數位支付領域則由街口支付、icash Pay得獎，數位帳戶領域由第一銀行iLEO數位帳戶、永豐銀行大戶DAWHO數位帳戶獲獎。

第4屆的《網路口碑之星》是評選在2020年7月1日至2021年6月30日期間，針對餐飲、休閒生活、健康、宅經濟四大產業，共計1248個品牌，依其網路討論的網路聲量、正負評比，評選消費者口碑肯定的企業品牌，頒發「策略卓越」以及「領航創新」二大獎項。

健康產業方面，計有娘家、葡萄王生技（1707）、大樹藥局、杏一醫療用品（4175）、安永鮮物、里仁事業等獲獎；休閒生活產業方面，有緞帶王觀光工廠、郭元益糕餅博物館、雲品溫泉酒店日月潭、澎湖福朋喜來登酒店、遠東SOGO百貨、新光三越百貨；餐飲產業方面，則有黑沃咖啡、cama café、享鴨 Xiang Duck、開飯川食堂、一蘭拉麵、銀座杏子日式豬排、COMEBUY、CoCo都可等得獎。

網路（8044）溫度計營運長林慧珍表示，疫情重創多數產業，但金融業者快速反應，很快就推出線上開戶，目前開戶來到831萬戶，更驚人的是數位支付，不論是使用人數或交易金額均雙雙成長，人數已達1389萬人，至今年6月，使用人數已較去年下半年成長18%。儘管新冠肺炎疫情帶來的隱憂，提高民眾使用零接觸數位支付服務的意願。根據金管會統計，截至2021年6月累計使用人數達13,88.6萬人，交易金額亦比去年同期增長近55%，數位支付成為疫情期間逆勢爆發成長的少數產業。

以街口支付為例，看準疫情導致民眾生活型態轉變的浪潮襲來，街口支付快速回應市場，整合轉帳支付、叫車服務，以及疫情期間最多人使用的外帶點餐、美食外送等多項服務，並跨足保險服務，因為讓消費者可以在各種場域使用，成功脫穎而出。

疫情 街口支付

延伸閱讀

中職／味全對富邦 郭天信接殺化解滿壘危機

PLG／鋼鐵人再補強 選秀權換富邦新秀王律翔

數位轉型枋寮940團隊 偏鄉也能實現行動支付

PLG／富邦勇士年度季票 22日開賣

相關新聞

花旗銀解釋完 工會今晚間再給7重點回應

花旗銀工會今（27）日晚間再度對外發出聲明，仍憂心未來花旗銀在台消金出售案定案後，未得標的金融機構會受長達3年不招募花旗...

花旗工會900字聲明控資方 要求勞資協商員工安置計畫

全國金融業工會聯合總會（全金聯）今天傍晚代花旗銀工會發布聲明，指控花旗資方已經妨礙員工就業權，要求金管會查察花旗密約文件...

股匯雙漲！新台幣收27.827元、連4升寫四周新高

股匯雙漲！台股今日上漲40.21點，收在17074.55點，收復季線，外資回頭以及出手商月底拋匯需求，新台幣今（27）日...

虎豹潭溪水暴漲致6死 公共意外責任險恐不賠

「每期學費破萬、保險情況不明」，新北市虎豹潭溪水暴漲致6人身亡，陪同孩子參加體驗營的一位父親接受媒體採訪時，描述了如此無...

元大人壽報捷！首張胎兒險獲國家品牌玉山獎肯定

第18屆「國家品牌玉山獎」頒獎典禮於10月21日舉辦，元大人壽以「元大人壽親愛貝比終身醫療健康保險(JO)」拿下「最佳產...

萬事達：將允許銀行提供加密貨幣信用卡

萬事達卡將讓銀行更容易在信用卡和借記卡上提供加密貨幣獎勵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。