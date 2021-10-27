快訊

第12輪AZ、BNT又加開「名額有限」 24.8萬人今晚7點快搶

兆豐銀行信貸專寵女性 下殺開辦費至千元

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行宣布即日起至年底，針對女性客戶辦理該行信貸，可專享優惠開辦費僅1,000元，換算含利率在內總費用年百分率有機會低於2%，對於賢明主婦、精打細算女性小資族來說，接近年關若有大筆支出需要，可說相當划算。

兆豐銀行指出，兆豐銀新推出「寵愛女性限定兆豐為您貸來幸福」信貸優惠活動，即日起到12月底止，只要女性民眾進入兆豐銀行官方網站，點選貸款/信貸線上申請，並完成線上簽約對保者，即可享開辦費1,000元優惠價，以一般信貸開辦費可達9,000元來看，相當於開辦費打到兩折以下。

兆豐銀行指出，以該行線上信貸優惠方案為例，額度最高新台幣150萬元、最長可分7年償還，貸款期間採取一段式利率、最低1.58%起，每月浮動計息，綁約1年、免保人；所以，若以貸款金額30萬元，借款期間5年為例，依貸款利率1.58%、各項費用1,300元，也就是開辦費優惠1,000元再加信用查詢費300元，則計算總費用年百分率1.75%起，每月平均繳付本息約5,204元。

兆豐銀行 兆豐金控 新台幣

延伸閱讀

這家銀行不只是散戶存股的最愛 卡友大地主特別多

警專招生男主角向詐騙集團索賄35萬 判關6年定讞

損友掰各種理由借款近30萬元不還 被逮賠款換緩刑

中古屋市五連降 「金九銀十」旺季不再

相關新聞

花旗工會900字聲明控資方 要求勞資協商員工安置計畫

全國金融業工會聯合總會（全金聯）今天傍晚代花旗銀工會發布聲明，指控花旗資方已經妨礙員工就業權，要求金管會查察花旗密約文件...

股匯雙漲！新台幣收27.827元、連4升寫四周新高

股匯雙漲！台股今日上漲40.21點，收在17074.55點，收復季線，外資回頭以及出手商月底拋匯需求，新台幣今（27）日...

花旗銀解釋完 工會今晚間再給7重點回應

花旗銀工會今（27）日晚間再度對外發出聲明，仍憂心未來花旗銀在台消金出售案定案後，未得標的金融機構會受長達3年不招募花旗...

虎豹潭溪水暴漲致6死 公共意外責任險恐不賠

「每期學費破萬、保險情況不明」，新北市虎豹潭溪水暴漲致6人身亡，陪同孩子參加體驗營的一位父親接受媒體採訪時，描述了如此無...

元大人壽報捷！首張胎兒險獲國家品牌玉山獎肯定

第18屆「國家品牌玉山獎」頒獎典禮於10月21日舉辦，元大人壽以「元大人壽親愛貝比終身醫療健康保險(JO)」拿下「最佳產...

萬事達：將允許銀行提供加密貨幣信用卡

萬事達卡將讓銀行更容易在信用卡和借記卡上提供加密貨幣獎勵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。