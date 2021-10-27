兆豐銀行信貸專寵女性 下殺開辦費至千元

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行宣布即日起至年底，針對女性客戶辦理該行信貸，可專享優惠開辦費僅1,000元，換算含利率在內總費用年百分率有機會低於2%，對於賢明主婦、精打細算女性小資族來說，接近年關若有大筆支出需要，可說相當划算。

兆豐銀行指出，兆豐銀新推出「寵愛女性限定兆豐為您貸來幸福」信貸優惠活動，即日起到12月底止，只要女性民眾進入兆豐銀行官方網站，點選貸款/信貸線上申請，並完成線上簽約對保者，即可享開辦費1,000元優惠價，以一般信貸開辦費可達9,000元來看，相當於開辦費打到兩折以下。

兆豐銀行指出，以該行線上信貸優惠方案為例，額度最高新台幣150萬元、最長可分7年償還，貸款期間採取一段式利率、最低1.58%起，每月浮動計息，綁約1年、免保人；所以，若以貸款金額30萬元，借款期間5年為例，依貸款利率1.58%、各項費用1,300元，也就是開辦費優惠1,000元再加信用查詢費300元，則計算總費用年百分率1.75%起，每月平均繳付本息約5,204元。