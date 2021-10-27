國銀不動產放款12.21兆元續創新高 8家踩警戒線之上

雖然政府積極打炒房，但據金管會公布統計數字，9月國銀不動產放款仍繼續上升至12.21兆元，再創歷史新高，不過9月現金股利入帳不如8月來得多，且存款增速略低於不動產放款，讓不動產占總放款比率下降二個月後，9月又見回升至26.83%。同時踩銀行局「紅線與警戒線之上」銀行家數又提高到8家。

此外依據銀行法72-2條規定，個別銀行不動產相關放款占比不得超過30%，金管會最新統計9月超過29%的「紅燈」銀行家數有1家，8月是零。

此外大部分銀行內部自行設定，若在28%以上即為警戒範圍。9月占比達到28~29%達到「警戒線之上」的銀行家數，也從8月的5家提高至7家。

銀行局副局長童政彰表示，有1家超過29%是因為發售金融債有到期還款，因此分母減少的關係。據規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款之總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額和的30%。

分子部分，整體國銀辦理不動產相關放款的總金額從元月的11.63兆元一路攀升至9月的12.21兆元，每月都創下新高，光今年就增加6,800億元之多。

若從單月的角度，分子不動產放款增加700億元，分母的存款總餘額及金融債券發售合計9月來到45.51兆元，雖然較8月也增加了1,100億元，比放款多。

但相較9月分母增加4,600億元，相對較少，增幅也低於放款，因此平均國銀的不動產放款比率又上升至26.83%。童政彰說此數字跟去年同期一樣，較8月雖略有上升但無顯著變化。

據統計，住宅和建築貸款餘額再度放大，分別月增601億元及307億元，其中房貸未超過6月最高峰期的804億元，6月主要是因房地合一稅2.0上路後，民眾集中提早交易所致，不過9月數字已是第3季最高。

7月房地合一稅新制上路，加上央行祭出第二波信用管制，一度讓房貸增速出現趨緩，但9月似乎再度「回溫」。童政彰分析，主要是因為銀行存款也持續增加，資金不斷進來需有出路，銀行要維持業務動能，也得靠不動產放款，銀行局觀察金額雖有增加，但整體比率蠻持平，沒有劇烈波動現象。

至於央行打炒房到底有沒有用？童政彰說，政策要持續關注不可能馬上巨幅下降或上升，分子是有增加，分母也同步增加，動能來自出口經濟景氣持續暢旺，收入持續增加，讓銀行存款單從去年以來，每月都增加2、3,000億元。

童政彰進一步解釋，銀行會視國家產業政策，引導資金到五加二或中小企業放款，或是一般民眾的住宅貸款，再去做資金的信用分配，主管機關會持續關注銀行整體信用配置是否能達到國家產業政策所需。