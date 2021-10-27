宏泰人壽拚申訴清零 五箭齊發

宏泰人壽今(27)日表示，該公司重視「公平待客」，在董事會高度關注及監督下，公平待客促進委員會積極作為，提出公平待客持續發展五大計畫，針對弱勢承保、高齡族群權益、申訴清零、微型保險推廣及不當行銷之預防作為，向保戶做出重大宣誓，傾全體員工之力，全方位落實公平待客精神。

宏泰人壽公平待客促進委員會副召集人蔡麗絲副總表示，公平待客持續發展五大計畫，清楚定義未來發展的主要方向，上至董事會，下至全體員工，宣誓朝著弱勢族群一定承保、維護高齡族群權益、申訴清零、微型保險推廣、偵測預防不當行銷的五大方向邁進。

蔡麗絲表示，弱勢客群一定承保，意指在公平待客的原則下，致力服務弱勢客群；依投保險種特性、被保險人體況、從事職業的危險程度及財務狀況等因素綜合評估，做出適當的核保決定。

維護高齡族群權益部分，為避免高齡金融剝削問題，將特別建立交易監控機制，以資訊公開透明為首要，提供差異化服務。

申訴清零的計畫，此一目標設定為國內壽險業界首創。透過作業流程標準化、教育訓練、案例痛點分析、定期檢討服務缺口及追蹤改善等執行方案，提升客戶滿意度；於服務階段提早偵測可能的抱怨，以客戶為尊的專業說明，避免申訴的衍生。

針對弱勢民眾個人、家庭及團體需求，宏泰人壽將積極推廣微型保險，以善盡企業社會責任、照顧弱勢族群，落實普惠金融精神。

另外，為符合公平待客九大原則，宏泰人壽針對業務人員不當行銷，建立及強化內部偵測預防機制，一旦發生異常態樣，即啟動全面清查。

蔡麗絲表示，宏泰人壽全力形塑公平待客的企業文化，公平待客已經成為工作日常。

未來在五大計畫的強力指引下，各項作業將由專責部門設定短中長期目標並向下開展，董事會及公平待客促進委員會亦將透過定期報告、數據及指標的精準監督與管理，嚴控執行品質與進度，並就階段性成績審視效益，依客戶反饋調整五大計畫架構下各項專案的細部作業方法。

宏泰人壽期盼藉此全方位落實公平待客，以最優質的專業服務，成為保戶人生路上最信賴、不可或缺的保險夥伴。