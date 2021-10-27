交易體驗再進化 元大期推全台獨家下單技術

衍生品市場波動快，行情瞬間變化，交易關鍵掌握在分秒間，看準交易人下單追求快速穩定的平台與友善流暢的動線介面，減少下單操作繁瑣耗時。元大期貨（6023）獨家全新推出交易平台「iTRADER交易達人」，為業界首創自行研發之期權電腦下單軟體，不僅建置全新獨立高速線路，視窗介面更可自由拖曳組合，達到一屏多工的效果，搭配獨家開發的畫線下單技術、長效雲端掛單等功能，讓客戶在元大享有交易體驗再進化。

根據元大期最新數據觀察，截至今年9月，電腦下單用戶占比41%，月均交易量占比高達70%以上，為APP用戶月均交易量五倍之高，顯見透過電腦下單的交易人，對於平台使用率與專業功能要求相對更高。

元大期（6023）以「客戶」為服務發展核心，持續優化客戶交易體驗與精進交易效能，利用大數據觀察市場需求，發現客戶交易時往往會遇到三大痛點，一是規劃期權交易策略時，需要先開啟商品走勢圖觀察波段變化，然後另開下單畫面才得以完成交易，無法單一視窗直接下單交易；二是期權商品全時段交易，客戶無法時刻監控行情波動，市場現行雲端掛單技術支援的時效性不長；三是如客戶使用程式策略下單，需另下載交易軟體，無法整合在單一交易平台進行交易。

元大期透過獨家技術解決客戶交易痛點，以「交易脈動一手掌握」的概念，提供交易人下單再進化的完美平台。「iTRADER交易達人」橫跨11家交易所，可交易700項期權商品，搭配獨立交易線路與最新獨家技術研發，讓客戶可以自由拖曳視窗版塊，讓原本個別獨立開啟的視窗整合單一，並推出業界最長達30天的長效雲端掛單，當價格觸發就可自動執行交易，幫助客戶24小時監控，更串接元大期精選智能交易策略，依商品與績效分類，輔助客戶輕鬆完成交易。

即日起至12月31日，使用「iTRADER交易達人」交易國內外期權商品達指定口數，月月抽技嘉（2376）34吋曲面電競螢幕。