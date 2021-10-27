迎年終理財旺季 銀行推雙幣換匯、定存優惠

迎接年終理財旺季到來，永豐銀行即日起推出美元與人民幣雙幣換匯、定存二大優惠，協助客戶靈活配置資產。永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，客戶透過永豐行動銀行、網路銀行等數位平台，在線上即可完成換匯，享美元減3.8分、人民幣減1.5分的減分優惠。今年底前再善用外幣定存優惠，新資金享最高美元年息0.27%、人民幣年息2.3%的六個月期定存優利，為自己預存一筆年終獎金。

永豐銀行積極佈署數位金融平台，客戶可透過永豐MMA金融交易網、行動銀行或DAWHO APP隨時在線上查詢帳戶餘額，善用匯率到價通知功能掌握匯率低點，配置外匯資金更方便省時。為提供客戶更多線上外匯理財優惠，即日起至11月12日，永豐推出「好事匯來換匯減分優惠」，以新台幣在線上換匯，可享美元減3.8分、人民幣減1.5分的雙外幣減分優惠。

此外，即日起至12月30日，永豐銀行另推出「美人雙幣限時優惠定存」優惠專案，提供六個月期外幣定存優利，新資金最高可享美元年息0.27%、人民幣年息2.3%，協助客戶理財更靈活。

吳建毅表示，永豐銀行今年主推「先換再存，存了再刷」消費新觀念，除線上換匯減分優惠、雙幣優利定存外，即日起至今年底，刷永豐「幣倍卡」若達成指定任務並使用永豐數位帳戶且綁定行動支付，可享行動支付最高6%、國外消費（含網購）最高7%刷卡金回饋，透過「豐城」導購平台連結海外村商家刷幣倍卡消費，最高可享17.5%回饋。