中信：未退族憂慮增 預估退休每月金流僅3萬

中信銀行今公布「2021家庭理財暨樂活享退指數大調查」，調查結果發現，未退休者預估退休後的每月金流約3萬元，較2019年創新低，顯示民眾靠自己準備退休金的意識越來越強，但憂慮也越來越高。

中信銀行與遠見合作「家庭理財暨樂活享退指數大調查」，針對台灣六都並納入新竹市的30歲以上民眾進行電話抽樣，同時調查退休者與未退休者。

今年調查顯示，從退休規劃滿意度、退休準備足夠度、理想生活信心度三大構面來看，各項指標的平均分數皆有成長，樂活享退指數達57.2分，創下調查6年來的新高。受訪民眾中有進行理財規劃的高達73.6%，回顧2017年調查僅53.9%，五年來增加近20個百分點，其中30 歲（85.4%）與40 歲（84.3%）理財比例最高。民眾理財目標，則仍以醫療規劃、財富累積、退休規劃為主，最常使用的工具為儲蓄、保險與股票。

在退休金部分，除了政府提供的職業退休金及社會保險外，退休金期望來源以個人儲蓄65.7%最高，定期配息的個人投資金融商品46.9%居次，但受訪者中未退休者預估退休後的每月金流3萬0691元，相較2019年創新低，顯示民眾靠自己準備退休金的意識越來越強，但憂慮也越來越高。

在理財規劃金額部分，有理財的民眾中有71.5%很少檢視自己的投資狀況，且以60歲以上的準退休族最多，顯見準退休族群雖然懂得調整財務規劃，卻忽略定期檢視資產配置的重要性。對未來投資收益部分，51%民眾對未來有信心，看好投資前景與兼顧風險的理財規劃，但在民眾投資信心來源的選項中，有25.2%民眾相信自己直覺，17.7%相信親友推薦。

退休金協會理事長王儷玲表示，退休規劃除了要盤點已備的退休金、保險規劃與資金缺口之外，更應制定理財目標，透過不定時的保單健診，了解風險缺口著手調整．此外她也提醒，多數民眾對退休後的花費金額沒有概念，導致試算結果低於實際需求，以65歲退休勞工為例，退休期至少20至25年計算，在不加入通貨膨脹與其他醫療支出的情況下，每月至少需準備3萬至4萬元，每人至少需準備總額720萬至1200萬元的退休金，若考慮長期照顧需求，至少需要另外準備600萬元。

中信銀個金執行長楊淑惠指出，民眾著手理財規劃的比例，五年來增加近20個百分點，有理財者偏向選擇積極的工具累積資產，可能原因為全球央行大幅降息，投資人定存收益縮水，依靠收息滾利的難度提高，勢必要追求波動較高的資產，才能取得跟過去相同的收益率。

楊淑惠表示，即使在熱絡的投資市場，也需要謹慎進行理財規劃，定期檢視資產配置，依市場變化彈性調整；其次，依據年紀調整配置，靠近退休時間理財應趨向保守，可在定期檢視時增加配息型理財工具，打造永續金流；最後，在理財規劃上應設立目標，以專款專用方式進行，除了有效追蹤目標達成進度外，也可以避免金錢挪為他用。