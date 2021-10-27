虎豹潭溪水暴漲致6死 公共意外責任險恐不賠

「每期學費破萬、保險情況不明」，新北市虎豹潭溪水暴漲致6人身亡，陪同孩子參加體驗營的一位父親接受媒體採訪時，描述了如此無助的情況。溯溪、登山、潛水、騎馬，體驗大自然之際，民眾卻往往忘了體檢出遊前，主辦方和自己，到底有沒有投保公共意外責任險、特定活動保險、意外險或旅平險，保了哪張？是否演變成不賠事項。

「如果參與溯溪，卻因為洪水造成傷亡，公共意外責任保險將不會被啟動」，曾任律師多年的台灣保險法權威劉北元指出，主辦單位的「標配」是幫參與者投保公共意外責任險，但是，民眾更需留意主辦方有無加保「特定活動保險」。

據教育部「辦理溯溪活動應注意事項」規定，這次辦理虎豹潭溯溪活動的主辦單位，應該要投保公共意外責任保險，這不只是對活動參與者的保障，萬一參加者發生意外，主辦方也較能承擔、移轉賠償責任風險。

但是，劉北元指出，只投保公共意外責任險恐怕保障不足，一旦事故發生原因是天然災害所致，如颱風、暴風、龍捲風、洪水、閃電、雷擊、地震、火山爆發、海嘯、土崩、岩崩、土石流、地陷等，都屬於除外不保，也就代表：你出去玩遇到天災，拿不到賠償。

遇到天災還想爭取理賠？就得先確認有無人為疏失，若有，才有機會在僅投保公共意外責任險的情況下，嘗試爭取理賠。也因此，因公共意外責任險有「天災不賠」的除外事項，民眾更應留意主辦方有無幫你加保「特定活動保險」。

劉北元解釋，「特定活動保險」對於溯溪、攀岩、潛水，或是原先在意外險中被歸類為不保事項的馬術、自由車等危險性較高的活動，都有承保意外事故。此外，該類保單也表列約30至40種特定事故如中暑、熱衰竭、高山症、潛水夫病等，這些均可納入承保之列。民眾可自行投保意外險及上述的「特定活動險」加以自保，為自己爭取更多保障。

至於一般民眾出遊時常買的旅遊平安險，對於喜愛溯溪活動的人來說，能否提供足夠保障？

劉北元表示，民眾購買旅平險時，必須注意保單內的不保事項，以免買了保險卻得不到理賠。原因是：部分保險公司的旅平險，會在保單條款中將溯溪列為不保事項，投保這種旅平險的民眾，一旦溯溪時出事，保險公司就不賠。

其次，儘管有些旅平險的條款並未將「溯溪」列入除外事項，但據聞仍有保險公司會將溯溪活動列為屬於「被保險人從事角力、摔跤、柔道、空手道、跆拳道、馬術、拳擊、特技表演等的競賽或表演」所規範的除外事項而拒賠。

不過，這並不代表要溯溪，就不能投保旅平險。劉北元指出，雖然保險業務員為避免麻煩，會建議客戶捨棄旅平險而投保特定活動保險，但如果民眾真的想投保旅平險，其實可以在投保旅平險時，於保單內的行程說明欄，特別說明行程包含『溯溪』的活動項目，如果保險公司仍同意承保，將來就不會發生理賠爭議。