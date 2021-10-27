LINE Bank鼓勵開戶 成功推薦好友得100點
年底衝業績，LINE Bank 27日宣布自2021年10月27日至2022年3月31日止，推出超級好康「LINE Bank推薦友禮」，只要推薦一位好友成功開戶並綁定LINE帳號，立即獲得LINE POINTS 100點。
2021年12月31日前，推薦人成功邀請第一位好友完成開戶與綁定LINE帳號成功後，接下來每成功邀請一位好友完成開戶與綁定LINE帳號成功，除了享有LINE POINTS 100點，還有「早鳥加碼現金100元」，推薦人與好友還可雙雙參加「早鳥週週抽iPhone 13 Pro手機」。
LINE Bank總經理黃以孟表示，藉由本次推出的「推薦友禮」，期望拉近和好友之間的距離，讓LINE Bank為朋友之間，創造更多樂趣和話題。
為了鼓勵早鳥參與這項持續到明年的優惠活動，即日起至2021年12月31日，LINE Bank同步舉辦「早鳥加碼送現金100元無上限」，推薦人成功推薦第一位好友完成開戶與綁定LINE帳號成功後，接下來第二戶起，每推薦一位好友完成開戶與綁定LINE帳號成功，推薦人除享有LINE POINTS 100點，還可獲得額外現金加碼每戶新台幣100元。
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