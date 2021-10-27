快訊

防疫高雄滿意第一 北市倒數 柯文哲：台灣驚奇之島

綠營誰挑戰台中二選區？黨內人士：這兩人出線機率高

搶存款！永豐銀今推換美元減3.8分、人民幣定存2.3%

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

金融業吸收外幣存款動起來。看準年終時節，永豐銀行今（27）日宣布，推出美元與人民幣雙幣換匯、定存二大優惠，其中年底前，新資金存入，可以享最高美元年息0.27%、人民幣年息2.3%的六個月期定存優利，為自己預存一筆年終獎金。

永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，客戶透過永豐行動銀行、網路銀行等數位平台，在線上即可完成換匯，享美元減3.8分、人民幣減1.5分的減分優惠。

此外，即日起至12月30日，永豐銀行另推出「美人雙幣限時優惠定存」優惠專案，提供六個月期外幣定存優利，新資金最高可享美元年息0.27%、人民幣年息2.3%，協助客戶理財更靈活。

永豐銀行積極佈署數位金融平台，客戶可透過永豐MMA金融交易網、行動銀行或DAWHO APP隨時在線上查詢帳戶餘額，善用匯率到價通知功能掌握匯率低點，配置外匯資金更方便省時。為提供客戶更多線上外匯理財優惠，即日起至11月12日，永豐（1907）推出「好事匯來換匯減分優惠」，以新台幣在線上換匯，可享美元減3.8分、人民幣減1.5分的雙外幣減分優惠。

存了再刷 幣倍卡消費享回饋

吳建毅表示，永豐銀行今年主推「先換再存，存了再刷」消費新觀念，除線上換匯減分優惠、雙幣優利定存外，即日起至今年底，刷永豐「幣倍卡」若達成指定任務並使用永豐數位帳戶且綁定行動支付，可享行動支付最高6%、國外消費（含網購）最高7%刷卡金回饋，透過「豐城」導購平台連結海外村商家刷幣倍卡消費，最高可享17.5%回饋。詳情請連結永豐銀行官方網站或「好事匯來」活動網頁、「美人雙幣限時優惠定存」活動網頁查詢。

永豐銀行 定存 人民幣

延伸閱讀

最牛一輪／美琪瑪強勢 永豐13俏

出口暢旺廠商荷包滿 9月外匯存款首破七兆大關飆新高

風調雨順農作豐收 台東農漁會存款2年增近46億

怕被千金女友瞧不起 風田謊稱存款有500萬

相關新聞

虎豹潭溪水暴漲致6死 公共意外責任險恐不賠

「每期學費破萬、保險情況不明」，新北市虎豹潭溪水暴漲致6人身亡，陪同孩子參加體驗營的一位父親接受媒體採訪時，描述了如此無...

國泰世華ATM當機原因出爐 補償民眾跨行轉帳5次免費

國泰世華銀在10月17日因進行系統升級，導致18、19日近4萬人在跨行轉帳與提款時受到影響，因影響人數眾多，國泰世華銀董...

元大人壽報捷！首張胎兒險獲國家品牌玉山獎肯定

第18屆「國家品牌玉山獎」頒獎典禮於10月21日舉辦，元大人壽以「元大人壽親愛貝比終身醫療健康保險(JO)」拿下「最佳產...

萬事達：將允許銀行提供加密貨幣信用卡

萬事達卡將讓銀行更容易在信用卡和借記卡上提供加密貨幣獎勵。

元大銀獲國家品牌玉山獎肯定 深獲客戶肯定與信賴

元大銀行秉持優良風險控管及落實法令遵循的企業精神，為提供多元金融商品、推動創新綠色金融服務，以及更完善的客戶關懷作為，以...

兩銀行出包 金管會點名董座出來面對

花旗銀行出售案因傳出要求潛在買家不能雇用花旗員工，引發勞資爭議，國泰世華銀行網銀和ＡＴＭ上周則當機兩天，金管會昨天要求兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。