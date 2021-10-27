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住宅火險投保率不到四成 產險公司銅板價盼提高投保率

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
針對住宅火險保障，安泰產險推出具備六大特色的「綠能居家保險 」。圖/資料照片
針對住宅火險保障，安泰產險推出具備六大特色的「綠能居家保險 」。圖/資料照片

此次高雄大樓發生火災事件，再次引發民眾關注住宅火災議題，根據金管會統計，全台住宅火險投保率不到四成，火災不僅釀成嚴重傷亡，也隱藏著巨大風險 。保險公司表示，除了重視人身保險，千萬別忽略投保住宅火災保險的重要性，若不幸波及左鄰右舍，才能避免面臨龐大賠償金，造成沉重的經濟負擔。

泰安產險推出「綠能居家保險」提供六大特色，1.理賠不扣折舊且無自負額。2.理賠足額無須比例分攤。3.動產與不動產保額自由調配。4.第三人賠償保額彈性運用，包含第三人體傷、財損、住院及身故慰問金等保障。5.附加輕損地震納入保障。6.專屬綠能升級，使用環保綠建材修復受損，額度提高50%。

以台北市20坪房子（總樓層15樓）為例，房屋投保金額250萬，網路投保84折後 ，一年保費為2,278元（含基本地震險），平均6.2元/日的銅板價，便可享居家周全防護。

泰安產險提醒，預防火災應即早做好準備，使用電器須留意插座的負荷及用電的安全，並裝置住宅用火災警報器、設置滅火器及使用耐燃建材及防焰製品等，以守護自身及財產安全。

火災 保險 地震險

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