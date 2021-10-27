元大人壽報捷！首張胎兒險獲國家品牌玉山獎肯定

第18屆「國家品牌玉山獎」頒獎典禮於10月21日舉辦，元大人壽以「元大人壽親愛貝比終身醫療健康保險(JO)」拿下「最佳產品類」獎項殊榮，這是繼2020年「元大人壽享有心住院醫療健康保險附約(JR)」榮獲國家品牌玉山獎後，今(2021)年再次蟬聯最佳產品類獎項。

據內政部今年6月公布之「首次生產婦女之平均年齡」指標指出，女性生育第1胎之平均年齡於101年首次突破30大關後逐年遞增，109年已至31.09歲，其中35歲以上者約占3成，顯示國內晚婚與遲育現象愈趨普遍，然而隨著準媽媽的平均生育年齡逐年遞增，胎兒罹患先天性疾病的機率也隨之提高。多年來持續專注於嬰兒險市場的元大人壽，陸續開發了多張嬰兒保單，今年新推出之「元大人壽親愛貝比終身醫療健康保險(JO)」是業界首創第一張胎兒專屬的終身醫療險，透過豐富的保障內容設計，讓新生兒一出生即擁有全方位之終身醫療保障，除可降低早產、生產風險與產檢盲點帶來的經濟衝擊，此保單亦可做為送給孩子的第一份禮物。

有鑑於新生兒抵抗力弱，需要較多的醫療照護，不少新生兒父母在孩子出世後，即有為子女規劃終身醫療險之需求。元大人壽表示，在懷孕期間即可超前部署投保「元大人壽親愛貝比終身醫療健康保險(JO)」，其保障內容涵蓋特定疾病、住院醫療、住院手術、1~6級失能、意外重大燒燙傷與癌症保險金等，是專為胎兒設計的全方位保單，提供準媽媽為孕中的胎兒投保，待孩子出生後，新手爸媽在忙碌之際，不須再為子女的醫療險規劃而傷神，更不用擔心新生兒因先天體況等問題，成為保險拒保或延期承保的對象，實為懷孕期間即可超前部署的安全防護盾。