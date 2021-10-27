快訊

挖眼案翻版？台中超商店員勸戴口罩 遭醉漢打斷6根肋骨

國民黨黨產「三中案」宣判 馬英九獲判無罪

元大人壽報捷！首張胎兒險獲國家品牌玉山獎肯定

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
元大人壽以「元大人壽親愛貝比終身醫療健康保險(JO)」拿下第18屆「國家品牌玉山獎」殊榮，由李嘉梵副總經理（右）代表從監察院院長陳菊手中接下獎座。元大人壽／提供
元大人壽以「元大人壽親愛貝比終身醫療健康保險(JO)」拿下第18屆「國家品牌玉山獎」殊榮，由李嘉梵副總經理（右）代表從監察院院長陳菊手中接下獎座。元大人壽／提供

第18屆「國家品牌玉山獎」頒獎典禮於10月21日舉辦，元大人壽以「元大人壽親愛貝比終身醫療健康保險(JO)」拿下「最佳產品類」獎項殊榮，這是繼2020年「元大人壽享有心住院醫療健康保險附約(JR)」榮獲國家品牌玉山獎後，今(2021)年再次蟬聯最佳產品類獎項。

據內政部今年6月公布之「首次生產婦女之平均年齡」指標指出，女性生育第1胎之平均年齡於101年首次突破30大關後逐年遞增，109年已至31.09歲，其中35歲以上者約占3成，顯示國內晚婚與遲育現象愈趨普遍，然而隨著準媽媽的平均生育年齡逐年遞增，胎兒罹患先天性疾病的機率也隨之提高。多年來持續專注於嬰兒險市場的元大人壽，陸續開發了多張嬰兒保單，今年新推出之「元大人壽親愛貝比終身醫療健康保險(JO)」是業界首創第一張胎兒專屬的終身醫療險，透過豐富的保障內容設計，讓新生兒一出生即擁有全方位之終身醫療保障，除可降低早產、生產風險與產檢盲點帶來的經濟衝擊，此保單亦可做為送給孩子的第一份禮物。

有鑑於新生兒抵抗力弱，需要較多的醫療照護，不少新生兒父母在孩子出世後，即有為子女規劃終身醫療險之需求。元大人壽表示，在懷孕期間即可超前部署投保「元大人壽親愛貝比終身醫療健康保險(JO)」，其保障內容涵蓋特定疾病、住院醫療、住院手術、1~6級失能、意外重大燒燙傷與癌症保險金等，是專為胎兒設計的全方位保單，提供準媽媽為孕中的胎兒投保，待孩子出生後，新手爸媽在忙碌之際，不須再為子女的醫療險規劃而傷神，更不用擔心新生兒因先天體況等問題，成為保險拒保或延期承保的對象，實為懷孕期間即可超前部署的安全防護盾。

致力推動保險保障之元大人壽表示，除持續協助每位客戶及其家庭都能得到充分保障外，更陸續開發符合保戶需求之商品，期待發揮商業保險社會化之功能，達到社會安康，這就是元大人壽在商品開發上追求的理念，秉持永續經營的原則，致力滿足國人醫療、照護、生活、退休保障之需求，協助客戶們面對人生各階段之風險。

元大集團於第18屆「國家品牌玉山獎」大放異彩，獲得多個獎項肯定。元大人壽／提供
元大集團於第18屆「國家品牌玉山獎」大放異彩，獲得多個獎項肯定。元大人壽／提供

元大 保險金 新生兒

延伸閱讀

女子懷孕不自知 以為生理痛在家生下小寶寶

26歲女子懷孕不自知 以為生理痛竟產下寶寶

醫病平台／媽媽與死亡胎兒來不及擁抱！

胎兒健康有異常是遺傳？還是突變？透過檢查確認突變無可避免遺傳則避免代代相傳

相關新聞

國泰世華ATM當機原因出爐 補償民眾跨行轉帳5次免費

國泰世華銀在10月17日因進行系統升級，導致18、19日近4萬人在跨行轉帳與提款時受到影響，因影響人數眾多，國泰世華銀董...

萬事達：將允許銀行提供加密貨幣信用卡

萬事達卡將讓銀行更容易在信用卡和借記卡上提供加密貨幣獎勵。

元大銀獲國家品牌玉山獎肯定 深獲客戶肯定與信賴

元大銀行秉持優良風險控管及落實法令遵循的企業精神，為提供多元金融商品、推動創新綠色金融服務，以及更完善的客戶關懷作為，以...

兩銀行出包 金管會點名董座出來面對

花旗銀行出售案因傳出要求潛在買家不能雇用花旗員工，引發勞資爭議，國泰世華銀行網銀和ＡＴＭ上周則當機兩天，金管會昨天要求兩...

銀行主管 看升房貸利率

新冠肺炎疫情趨緩，遞延性買盤回籠，加上房貸市場競爭激烈，中央銀行日前公布9月五大銀行新增房貸利率滑落至1.346%，締造...

房貸、建築融資增速放緩

中央銀行昨（26）日公布，9月購屋貸款與建築融資餘額分別增至8兆5,443億元與2兆7,018億元，雙雙創下歷史新高紀錄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。