合庫主辦鴻磐開發36.2億聯貸案 1.4倍超額認購完成募集

合作金庫銀行統籌主辦鴻磐開發36.2億元聯貸案，在獲得金融同業熱烈支持及踴躍參貸下，最終以1.4倍超額認購完成募集，並於10月15日於宏國集團總部舉行聯合授信簽約，本次聯貸案授信用途主要為償還既有金融負債、股權投資及開立履約保證函，參與融資的銀行計有五家。

鴻磐開發成立於98年，為一特許公司，以與交通部臺灣鐵路管理局之「萬華(東、西)車站大樓民間參與興建營運案」用地開發經營為主要業務，於98年3月取得經營權及地上權後，著手興建萬華車站之東西站大樓增建及停車塔，已於107年完工並開始營運，目前西站為「凱達大飯店」、東站為台北市政府第二行政中心及格萊天漾大飯店。其中「凱達大飯店」為凱撒飯店連鎖推出的全新飯店品牌，計有 750 間無菸客房，以輕工業、豪華、雅緻等三種特色設計，讓房間呈現多元風格，以滿足旅客的不同需求，並附設完善的露天泳池及健身房等設施，帶給旅客細心的旅程感動。飯店中附設有中餐廳「家宴」提供粵滬風格中式美食，以及西餐廳「百宴」提供各式異國美食吃到飽，另有挑高7米2多功能宴會廳，以星辰為設計概念，284坪寬敞空間共可容納55桌宴席，輔以完善之設備及專業服務團隊，為客戶打造夢想中的婚宴。

合作金庫（5880）長期深耕聯貸市場，為台灣聯貸市場領導業者之一，近年市占率皆名列前茅，憑藉專業金融能力及豐富籌組經驗，為客戶提供量身訂作、客製化的聯貸架構規劃，並伴隨企業國際化之腳步，給予最即時、最完整的支持。近年來合作金庫商業銀行在雷仲達董事長帶領下，獲利屢創新高，110年1~9月累計稅後淨利較去年同期大增33.2%，目前全力配合政府政策，除積極推動五加二新創重點產業，協助企業取得資金，促進新創重點產業發展外，亦持續關注ESG永續發展議題，更進軍財管2.0，成立私人銀行部，並力推分行全面數位化，未來將持續提供更完整的金融服務，成為企業永續發展的最佳後盾。