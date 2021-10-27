這家銀行不只是散戶存股的最愛 卡友大地主特別多

地價稅即將開徵，兆豐金（2886）旗下兆豐銀行分析，去年有將近94%卡友都選擇一次付清的方式繳納地價稅，因此今年特地推出刷卡繳稅、一次付清滿5000享加碼0.2%現金回饋優惠，每人最高可獲得5萬元，且名額不限，只要完成登錄即可有優惠。

喜歡分期付款者，兆豐銀行表示，可享有不限金額6期0利率的優惠，若透過台灣Pay繳稅，不論一次付清或是分期付款，每筆還可獲得50元刷卡金，每人最多可得100元，另外再抽頭獎10萬元現金，卡友都可依自身需求選擇想要的繳稅方式、賺取回饋。

兆豐銀行分析，去年有將近75%的卡友地價稅繳納金額落在5000元以內，剩下的25%卡友則貢獻了高達92%的繳稅金額，其中前十名大戶每筆高達500萬元以上 ，相當驚人。

無論是不是大戶，有高達94%的兆豐卡友都選擇用一次付清來繳納地價稅，僅僅6%的人選擇分期付款，這也讓兆豐銀行決定延續去年一次付清加碼現金回饋的行銷方式，今年再度推出滿5000元加碼送0.2%現金回饋。

目前已推出地價稅刷卡優惠發卡行，除了兆豐銀行，土地銀行則推出台灣pay綁信用卡繳稅送50元及綁金融卡送等值50元之紅利500點，華南銀行推出台灣pay綁金融卡送等值50元的500點nPoint點數。

今年地價稅即將從11月1日起開徵，期限至11月30日，若逾期繳納則每超過2日將按稅額加徵1％滯納金，最高可至15％。