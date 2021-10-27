快訊

這次一定是你！第三波888元農遊券 10:30抽22萬份

制衡中國！美軍提出兩項新作戰模式

這家銀行不只是散戶存股的最愛 卡友大地主特別多

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
今年地價稅即將從11月1日起開徵，多家公股行庫推出刷卡繳稅回饋活動。圖/兆豐銀行提供
今年地價稅即將從11月1日起開徵，多家公股行庫推出刷卡繳稅回饋活動。圖/兆豐銀行提供

地價稅即將開徵，兆豐金（2886）旗下兆豐銀行分析，去年有將近94%卡友都選擇一次付清的方式繳納地價稅，因此今年特地推出刷卡繳稅、一次付清滿5000享加碼0.2%現金回饋優惠，每人最高可獲得5萬元，且名額不限，只要完成登錄即可有優惠。

喜歡分期付款者，兆豐銀行表示，可享有不限金額6期0利率的優惠，若透過台灣Pay繳稅，不論一次付清或是分期付款，每筆還可獲得50元刷卡金，每人最多可得100元，另外再抽頭獎10萬元現金，卡友都可依自身需求選擇想要的繳稅方式、賺取回饋。

兆豐銀行分析，去年有將近75%的卡友地價稅繳納金額落在5000元以內，剩下的25%卡友則貢獻了高達92%的繳稅金額，其中前十名大戶每筆高達500萬元以上 ，相當驚人。

無論是不是大戶，有高達94%的兆豐卡友都選擇用一次付清來繳納地價稅，僅僅6%的人選擇分期付款，這也讓兆豐銀行決定延續去年一次付清加碼現金回饋的行銷方式，今年再度推出滿5000元加碼送0.2%現金回饋。

目前已推出地價稅刷卡優惠發卡行，除了兆豐銀行，土地銀行則推出台灣pay綁信用卡繳稅送50元及綁金融卡送等值50元之紅利500點，華南銀行推出台灣pay綁金融卡送等值50元的500點nPoint點數。

今年地價稅即將從11月1日起開徵，期限至11月30日，若逾期繳納則每超過2日將按稅額加徵1％滯納金，最高可至15％。

兆豐銀行 地價稅 刷卡

延伸閱讀

回應監院要求檢討地價稅 中市：降稅惠及九成市民

地價稅11月開徵 稅額將微減

永豐金證數位轉型 奪六獎

降公告地價獨厚4％納稅人？台中市府：逾90%市民受惠

相關新聞

國泰世華ATM當機原因出爐 補償民眾跨行轉帳5次免費

國泰世華銀在10月17日因進行系統升級，導致18、19日近4萬人在跨行轉帳與提款時受到影響，因影響人數眾多，國泰世華銀董...

元大銀獲國家品牌玉山獎肯定 深獲客戶肯定與信賴

元大銀行秉持優良風險控管及落實法令遵循的企業精神，為提供多元金融商品、推動創新綠色金融服務，以及更完善的客戶關懷作為，以...

兩銀行出包 金管會點名董座出來面對

花旗銀行出售案因傳出要求潛在買家不能雇用花旗員工，引發勞資爭議，國泰世華銀行網銀和ＡＴＭ上周則當機兩天，金管會昨天要求兩...

銀行主管 看升房貸利率

新冠肺炎疫情趨緩，遞延性買盤回籠，加上房貸市場競爭激烈，中央銀行日前公布9月五大銀行新增房貸利率滑落至1.346%，締造...

房貸、建築融資增速放緩

中央銀行昨（26）日公布，9月購屋貸款與建築融資餘額分別增至8兆5,443億元與2兆7,018億元，雙雙創下歷史新高紀錄...

國泰世華銀董事長到金管會喝咖啡…黃天牧說重話

國泰世華銀行上周ATM升級當機二天，金管會主委黃天牧昨（26）日請國泰世華銀行董事長郭明鑑到金管會「喝咖啡」。金管會認為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。