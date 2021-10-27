元大銀獲國家品牌玉山獎肯定 深獲客戶肯定與信賴

元大銀行秉持優良風險控管及落實法令遵循的企業精神，為提供多元金融商品、推動創新綠色金融服務，以及更完善的客戶關懷作為，以新興科技結合金融商品深化發展，提供與時俱進的線上服務體驗，強化數位行動應用，以深耕客戶、擴大各項金融業務承作項目，2021年一舉囊括國家品牌玉山獎「傑出企業獎」、「最佳產品獎」、「最佳人氣品牌獎」三項大獎肯定。

元大銀行表示，數位客戶不僅連年成長，今(2021)年前三季線上申辦平台交易總筆數及數位通路交易總筆數，更較去年同期成長達98%，而數位交易成長顯著且深獲客戶肯定與信賴，重要關鍵有三項：

一、 客戶意見持續蒐集與反饋

數位轉型的發展要走得快又穩，行動銀行APP提供的功能服務要讓客戶愛用且順手，元大銀行自2019年起進行「愛上數位行動的日常」行動銀行全新改版後，為達到「一機在手、行動隨我」的目標，持續藉由面對面的分行實地訪查、直效數位客戶滿意度調查、建置數位種子培訓全行具有數位金融職能專長的人才、多方蒐集客戶意見與反饋、持續優化系統平台等有效策略，並於行內舉辦數位力創新競賽，將最接地氣的創意提案納入優先開發，年年提升數位客戶的使用滿意度。

二、鎖定主力產品，把一件事做到極致

在疫情影響下，元大銀行善用元大集團優異且豐富的財富管理產品及服務經驗，藉由數位通路，提供多元齊全的金融商品及有溫度的貼心服務。因此，不同於同業著重於單一產品或服務，元大銀行從客戶角度出發，設想客戶使用單一服務時相關連帶需求，造就線上服務並非單點式，而是一條龍、周延而完整，讓客戶在服務體驗過程能感到輕鬆又便利。

元大銀行數據應用服務團隊，更進一步分析基金定期定額業務，發掘年輕族群有小額投資的需求，順勢推出精選優質基金定期定額百元投資/日日扣/自由選理財服務，以全通路財富管理體驗，讓財富管理成為生活中的一部分，小資族理財也能輕鬆無負擔。

三、不用艱澀繁瑣的科技口號，只有直覺化的操作與輕鬆便利的數位生活

元大銀行近年在新興科技應用發展、拓展金融場景及數位生態圈經營等領域都大有展獲，數位金融服務屢獲國內外專業機構肯定，並以提供「線下零接觸、線上零距離」無接觸交易服務模式為目標，不喊看不懂的科技口號，只給客戶最直覺的行動操作以及最輕鬆的數位生活體驗。以元大（2885）校園金流服務為例，不僅受到校園師生高人氣的好評與肯定，更連年受到獲得國家品牌玉山獎的肯定，於2020年榮獲最佳產品獎、2021年榮獲最佳人氣品牌獎，展現元大銀行打造真正無現金校園生活之強烈企圖。

元大銀行說，疫情影響仍在，隨著數位金融更融入日常生活，元大銀行始終從客戶的需求出發，以數位化服務增進作業及營運效率，強化業務單位行銷能力，致力提供客戶更完善的全方位金融服務。