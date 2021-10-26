護花旗員工反密約壓迫 全金聯28日見金管會主委黃天牧

花旗銀行出售消金部門爆與潛在買家「密約」限制員工轉職權益，全國金融業工會聯合總會（全金聯）預定本周四、28日與金管會主委黃天牧面對面座談，進一步為花旗銀工會爭取權益，希望金管會盡速調閱花旗銀出售消金部門與所有潛在買家密約文件原本，不要聽信花旗銀片面的口頭或書面說明。

全金聯與金管會敲定，28日與黃天牧及金管會各局處首長，一起進行年度座談，當天將有超過20家會員機構工會理事長出席，但是正處風口浪尖的花旗銀行工會，因為才剛成立不久，還未能成為全金聯的會員工會，因此花旗工會將無法派代表參與。

不過，全金聯強調，之前已經協助花旗銀勞方向銀行局陳情，金管會也洽勞動部意見，周四的座談會上，相信黃主委會針對花旗爭議有所表示，因為不只花旗，所有金融業員工都擔心，花旗一案若順利執行、「密約」照舊，未來恐個案變通案，讓日後金融業發生併購時，資方就比照花旗有樣學樣「欺壓」勞工，將嚴重衝擊金融業勞工工作權。