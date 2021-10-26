壽險業前三季稅前盈餘3,597億元 再寫歷史新高

新台幣上月轉貶值，讓匯兌成本大減，壽險業整體獲利表現更上一層樓。據金管會今（26）日公布最新統計，9月因為新台幣兌美元貶值0.34％左右，壽險9月單月匯兌成本僅剩85億元，創下28個月來單月新低，整體壽險業獲利前三季稅前盈餘高達3,597億元，再寫歷史新高紀錄。

據保險局資料顯示，若壽險業完全不避險，前9月國外投資匯兌損失將達新台幣2,470億元，而今年新台幣匯率影響，換匯（CS）、無本金遠期外匯（NDF）等避險工具變便宜，前9月只花972億元。

若再加計提列外匯準備金及避險工具的評價損益，整體壽險業前三季匯兌成本只用了1,775億元，比去年同期省近二成，單月亦僅增加85億元，創下二年4個月以來的新低紀錄。

同時據金管會資料顯示，累計前三季壽險業扣掉避險成本（不含外匯準備金）後，海外獲利高達新台幣5,964億元，比去年同期多逾1,200億元，今年全年有望自海外淨賺約新台幣7,000億元以上。

受到海外投資獲利增加與匯兌成本降低等雙重利多，加上壽險業積極在股債市實現獲利，今年整體壽險業前三季稅前盈餘大賺3,597億元，創歷史同期及全年的獲利新高紀錄，較前一年同期成長82.9％，產壽險合計的保險業今年稅前盈餘可望挑戰4,000億元大關。

不過壽險業淨值方面，受到全球股市與下跌影響，加上債券殖利率反彈，壽險持有債券出現跌價衝擊，9月底壽險淨值較上月減少1,329億元，是18個月來的最高數字，僅次於去年3月新冠肺炎剛爆發時股災當月，且至今年9月底整體淨值僅剩2兆5,587億元，

此外，因新台幣貶值讓壽險業避險工具成本降低，壽險業9月增提51億元外匯準備金後，9月底餘額回升到340億元。