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小心！壽險業9月減碼台股逾700億元 創今年次多

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

台股9月反彈無力呈開高走低走勢，終場加權指數單月下跌約1.8%，壽險業連續二個月減碼台股，據金管會保險局今（26）日公布最新統計，壽險業持有台股市值跌破2兆元關卡，僅剩1兆9,748億元，6個月努力破功，據市場推估，9月整體壽險業恐減碼台股超過700億元左右，是今年賣第二多月份，僅次於今年6月，但當時台股是上漲逢高獲利了結。

壽險業持有台股市值至8月為止，雖互有加減碼，但連續六個月守住2兆元大關，7月時壽險業還加碼了200億元，不過8、9月情勢急轉直下，加權指數幾波急速下修M頭成型，壽險業看苗頭不對趁勢調節，8月先賣約300億元，9月再趁台股還有反彈時，大舉出脫持股近700億元左右。

台股指數7月衝出萬八的史上新天價後，一度下殺逾千點，同步爆出12兆元天量，8月、9月雖然都出現V型反轉格局，但指數愈探愈低，最終9月收在1,6934點，單月下跌1.79%。

若照壽險業持有台股部位的自然增幅，市值應該減少372億元，但據保險局公布最新資料，保險業持有台股部位市值卻較8月減少1,056億元，代表代表壽險業9月恐怕減碼台股將近700~750億元水準。

壽險業9月減碼台股部位，僅次於今年6月時水準，當時壽險業逢高出脫約750~780億元水準。但整體壽險持股市值6月較5月還增加66億元。

至於海外股票方面，壽險業持續出脫，繼7月減少259億元，8月減少300億元，9月再減少248億元，保險業對海外股票相對保守、逢高站在賣方居多。

國內外股票合計占壽險業整體資金比重降至8.85%，較上月的9.28%，減少不少，其中台股約占6.71%，較上月確實略減。

同時受新台幣升值、美元保單大賣影響，壽險業需要增補海外投資部位，9月底海外投資比重仍高達65.88%，較上月增加，總金額仍有19兆3,933億元，單月增加約1,175億元。

海外投資還包含國際板債，9月底仍有4兆2,532億元，單月增加739億元，占整體可運用資金約14.45%，較上月增加。

至於國內的債券ETF約1兆1857億元，較8月增加369億元。壽險業9月減碼股票轉進包括海外債、國際板債、國內債券ETF等債券市場的動作明顯。

受新台幣匯率影響及國外投資增加了，國內現金減少853億元，國外現金也減少141億元。

壽險業 台股指數

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