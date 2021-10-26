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花旗銀勞資若違法 金管會明確表態不受理併購案申請

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

花旗銀行出售在台消金業務涉及勞資爭議，金管會今（26）日明確對外表態，若有違法事實，就不受理併購案申請。銀行局副局長童政彰說，「各國監理機關都一樣，沒有辦法受理不合法令規範的申請案件。」，亦即花旗（台灣）銀行本周內若不針對員工權益相關爭議說清楚、講明白，就不必再談處分消金業務及併購下一步了。

花旗總部決定出售包括台灣在內的13區市場消金業務，花旗（台灣）銀行被員工指控，在保密合約中，與潛在買家簽署不得挖角、惡意雇用花旗員工的條款，童政彰今日證實，金管會已在25日發函給花旗銀，要求在本周內就相關此次出售資產相關契約條款，是否符合憲法保障人民工作權，及相關勞動法令規定，由銀行法務、法遵及律師出具意見，並要洽詢勞動主管機關意見。

至於外界質疑所謂禁止招攬條款，花旗銀行（台灣）董事長莫兆鴻昨天給員工一封信說，這在併購交易的保密協議（NDA）裡是相當常見的條款，用意在確保買方，不會不當使用在交易過程中取得的賣方機密資料。不過童政彰表示，相關的爭議點，不會以所謂的「業界常見的實務或行之有年」，就聽花旗銀行（台灣）的片面之詞。

童政彰強調，無論合約是否涉及保密條款，銀行任何交易的整個過程，都要符合政府各部門所有法規，若不合法，就要立即補正， 童政彰說：即花旗銀未確定合約符合勞動法規前，出售資產案將無法送件申請。

金管會要求花旗銀檢視合約條款，並洽勞動主管機關意見後，除報告金管會外，必須第一時間讓員工、客戶及社會大眾了解，不合法的合約，併購雙方都會有法律責任，應儘速修正。

童政彰表示，金融業是高度遵法的行業，不是光遵守金融相關法令，還包括政府各部門規定，包括勞工、環保、財稅等規定，銀行等金融業在執行業務過程中，總機構的法遵要檢視及確認相關過程，符合政府各法令才能進行。

金管會強調，金融機構有二項累積很重要，一是資本累積，一是信賴累積，累積厚實資本可承受相對高的風險業務，累積員工、社會大眾及客戶的信賴，才能確保業務穩健發展，當社會有質疑時，金融機構就該第一時間，以當責態度面對，並開誠布公對外說明。

童政彰強調，守法重紀的金融產業，自律更勝他律，相關爭議、適法性檢視，一定要先自發性檢視，第一時間說清楚講明白，彰顯公司治理，贏得員工及客戶的信賴，一旦啟重他律，即金管會或政府介入調查，將造成信賴資產流失，不利相關交易進行。

花旗 金管會 併購

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