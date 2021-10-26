花旗銀董座親上火線回應勞資爭議 透露出售進度

花旗銀將出售在台消金業務，但近期傳出花旗要求潛在買家三年內不得直接或間接招募僱用花旗員工，勞資爭議引起軒然大波。花旗銀董事長莫兆鴻今晚親上火線，除重申花旗從頭到尾未阻擋員工轉職，也透露目前交易的進度。

市場已點名，第二階段潛在買家包含國泰金、富邦金、星展銀、渣打銀等。莫兆鴻表示，目前交易正處理第二輪招標，第二輪有興趣的買家才剛完成投標，花旗才剛開始針對潛在買家的資料進行研究與洽談中，「這需要一段時間，不是幾天或一、兩週可以完成的。」

換言之，此案還沒有真正到最後階段，公布得標買主時間延後？莫兆鴻說：「沒有所謂延遲，目前進度跟預計的時間表是一致的。」

然而花旗銀近期的勞資爭議，引起金管會關注，金管會主委黃天牧上週臨時找莫兆鴻「喝咖啡」，銀行局也將調閱競標相關的保密合約；莫兆鴻週一寫一封內部信給所有員工，強調從未阻擋員工至潛在買家任職，但工會今天仍持續爆料，指花期跟第一階段十幾家銀行也有簽協議，質疑花旗銀對金管會說謊。

莫兆鴻表示，因為是公開招標，跟所有潛在買家都有簽保密協議，其中禁止招攬協議是指潛在買家不得就拿到的機密資訊做惡意招攬，這是為保護員工與客人機密資料不會被不當使用，「不管是第一階段或第二階段的潛在買家，都沒有得到機密資訊，因此這條款對潛在買家都是不適用的。」

莫兆鴻指出，禁止招攬協議在國際上的合併案中是常見的條款，花旗近期也跟那些潛在買家再次重申，因為潛在買家沒有得到機密訊息，所以那條款對潛在買家們不適用，花旗從頭到尾也沒有阻擋員工因職業生涯去找工作，員工的工作權沒有被限制，從四月到現在有不少花旗員工轉去不同金融機構上班，代表花旗是沒有限制的。

花期工會近期成立就大動作的爆料，市場認為恐影響到潛在買家意願。莫兆鴻表示，工會的成立在台灣金融併購上是非常普遍的，近期會跟工會負責人交流，聽聽他們的心聲，公司與工會保持順暢溝通，心聲也會反映給潛在買家，好好溝通的話，不認為會妨礙出售。

花旗員工也擔憂出售後年資與福利都被砍光，莫兆鴻表示，花旗有跟潛在買家說明這部分非常重要，第二階段會跟潛在買家做更深入的交談，台灣到美國總部都知道，保護員工權益是最重要的一環，員工的年資與工作權的保障，都是在跟潛在買家在談細節時必須要談到的事情。