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禁招攬條款爭議擴大 花旗銀台總裁今親上火線：不限員工轉職

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導
花旗銀行勞資爭議已引發金管會關注，花旗銀董事長暨台灣區總裁莫兆鴻表示已經與潛在買家溝通，不會限制員工轉職。 圖／花旗銀行提供
花旗銀行勞資爭議已引發金管會關注，花旗銀董事長暨台灣區總裁莫兆鴻表示已經與潛在買家溝通，不會限制員工轉職。 圖／花旗銀行提供

花旗銀在台消金出售扯出勞資爭議擴大，花旗銀董事長暨台灣區總裁莫兆鴻今（26）日傍晚親上火線，強調：將與潛在買家洽談，照顧員工年資以及工作權保障。但剛收到買家投標，還需要一段時間洽談。意指10月底前，最終買家拍板定案的難度升溫。

他在記者會中，重複數次強調，密約中的禁止招攬條款，「對第一輪買家是不適用的」即便是第二輪潛在投標買家，只要不是利用機密資料，員工求職都不會有問題，「已經與潛在買家溝通，不會限制員工轉職。」

而下階段，花旗銀將再繼續與沒有取得機密資料的第一階段投標方再說明，無須適用密約中的禁止招攬條款。

花旗銀吹哨者今日提出，第一階段的十幾家買家就被花旗要求簽署，絕非只有第二階段的４、５家才有簽署。另外，認為密約要求實地查核銀行簽屬的條約，是花旗銀任何職位皆受限制工作權長達３年，所以就算花旗出售消金業務後，都還限制花旗員工就業權，違反憲法第15條、民法第71、72條之規定。

莫兆鴻今日對此解釋回應，國際與國內合併案中，不當招攬是常見的條約，意指機密惡意的行為，包含員工不當使用機密資料。但多數潛在買家並不適用「保密協議文件中所示潛在買家3年不得聘用限制」，已經與潛在買家溝通，不會限制員工轉職。

假設員工有接觸到商業機密，是否影響到工作權？莫兆鴻強調，如果沒有利用到機密資料，花旗銀從頭到尾都不會阻擋員工尋找工作，將與工會全面溝通，假設聽到員工反映，會立即反映給潛在買家中。

金管會的溝通進度，莫兆鴻說，持續密切與金管會、勞動部聯繫，也有主動溝通。

而莫兆鴻也證實，現階段出售進度進入第二輪競標，「剛收到買家投標，才要剛開始洽談，需要一段時間，不會是一兩周的時間」。意指10月底前，花旗銀在台消金出售案尚不會有最終買家出爐。並強調，花旗銀在台出售消金案並沒有遞延的疑慮，現階段的出售步驟都是按照表定進行。

而選擇買家的條件，莫兆鴻說，會考慮保障客人得到最好的服務，以及員工權益得到最大的保障，將與潛在買家洽談，如何照顧員工年資以及工作權保障。

花旗 金管會

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