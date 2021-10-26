國泰世華銀ATM出包 黃天牧訓斥：最重要是態度

國泰世華銀行董事長郭明鑑今（26）日親自面見金管會主委黃天牧，向其報告上周ATM當機事件緣由並聽取檢討應變機制，金管會表示，國泰世華銀行在系統升級面向及事件發生後之應變處理面向，均有應檢討之處。黃天牧亦當面「訓斥」強調「發生事件時最重要是態度」，讓民眾存疑是不該發生的，要求銀行應該第一時間讓客戶知道發生了什麼事。

銀行局副局長童政彰今日轉述上午會談由黃天牧親自主持，主委請國泰世華銀行董事長郭明鑑到會報告，主要是要了解整個系統異常原因，聽取應變檢討情形，也要求銀行儘速說明。此外黃天牧也親自傳達金管會的立場，對國泰世華銀強調「事件發生最重要是態度」，但國泰世華銀行第一時間卻沒有說得很清楚，讓客戶存疑，是不該發生的。他強調銀行應該讓民眾客戶產生高度信賴，金管會的要求是第一時間要讓客戶知道發生什麼事情，金管會也要求後續國泰對外說明當機需要二天才解決的原因時，一定要用淺顯易懂的方式來說明。

童政彰表示，此次事件發現國泰世華事後檢討在壓力測試情境顧慮面向不夠周全，事後應變客服也嚴重不足，因此未來會請公會相關自律規範補足。經此事件金管會也發現一件事，即是非核心系統的升級有必要補強，因此已請銀行公會研議，未來ATM升級將比照銀行核心系統升級，納入資安防護基準管理。

至於事後對國泰世華銀行的行政處分，會依行政程序來進行，先視國泰世華銀完整調查報告後再做處置。 至於國泰世華銀提出事後補償方案，童政彰說，涉及客戶損失，這方面銀行最清楚，相關方案提出規畫，應由銀行站在第一線接觸後妥適評估，由銀行來主動提出。

金融監督管理委員會表示，針對國泰世華商業銀行於今年10月18日及19日部分時段發生系統異常致影響網路銀行(含行動銀行APP)、自動櫃員機(ATM)近4萬筆跨行交易受影響事件，綜合整理國泰世華商業銀行說明，金管會表示，是因辦理金融交易前置處理系統(Electronic Funds Transfer, 以下簡稱EFT)及資料庫升級作業(EFT系統主要係連結財金公司跨行交易及該行存款帳務系統之系統)發生異常，在系統升級面向及事件發生後之應變處理面向，均有應檢討之處。

金管會表示，金融機構辦理資訊系統轉換、上線、升級更新等作業，或有其複雜度，未能百分之百保證順暢，但金融機構應於事前審慎評估該系統對業務營運及客戶交易之影響程度，並做好資訊、資安、業務及客服等跨部門聯繫及演練工作。

經此事件，金管會亦將就整體監理面部分提出以下三點作法。

一是銀行公會已訂定「金融機構資通安全防護基準」(簡稱防護基準)，規範核心資通系統之營運環境容量管理、系統轉換及資訊安全事故管理、營運持續管理應符合之要求等。請銀行公會評估就金融機構認定為非核心資通系統但會影響客戶權益之重要軟體升級改版相關程序，亦宜比照現行防護基準相關規範之可行性。

二是有關核心系統轉換或重要軟體升級改版，應請資安專責單位參與，且應發揮資安長功能，以統籌資安政策推動與資源調度工作，爰將請銀行公會研議相關自律規範。

三是就本事件案例之發生原因、處理情形及檢討精進作法，金融機構同業將進行經驗分享，以避免同業發生類似事件。

未來ATM升級要比照核心系統升級納入規範方面，童政彰表示，未來只要會影響客戶權益的系統升級考慮納入基準內，則針對營運環境的容量管理、資安事故跟營運核心這些面向都要考量，至於採取哪些步驟．依照基準15條，系統進行轉換時的要求、轉換前準備工作、系統作業顧慮面向、轉換後妥善管理都需要進一步檢視。