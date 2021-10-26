影／ATM當機 國泰集團少東蔡宗翰線上鞠躬致歉

國泰世華銀ATM上周出包，今（26）日下午召開線上記者會，國泰金（2882）少東蔡宏圖長子蔡宗翰因身兼國泰世華銀副董事長，他親自偕同國泰世華銀行董事長郭明鑑及總經理李偉正，親自向所有國泰世華銀行客戶鞠躬道歉，並對客戶民眾造成不便，提出一項補償措施，給予客戶一年內ATM跨提款交易5次免手續費，一般民眾月底前亦同樣享5次免費跨行轉帳提款，合計補貼約1,000萬元左右。

郭明鑑說，事件發生後已準備所有的力量及最快的速度來校正我們的錯誤，並確保客戶在權益不受影響下，得到補償，同時身為國內銀行的領先品牌，國泰世華銀深刻反省學習，期望能在未來持續以維護客戶權益為優先，提高我們的服務品質，用更高規格方式來檢視以及要求，建構讓客戶安心放心的金融服務環境。