5分鐘完成 滙豐推創新數位開戶平台與植樹活動

滙豐(台灣)商業銀行（以下簡稱滙豐）今（26）日宣佈，推出創新的數位開戶平台，提供順暢簡捷的申辦介面，客戶可最快在5分鐘之內完成個人帳戶開立申請，並可同時申辦外幣帳戶、環球Visa金融卡（最多提供九種外幣服務）、信託帳戶及信用卡，一次完成，毋須另外申請，大幅節省時間，減少疫情期間舟車往返的麻煩以及與他人接觸的風險，更省去填寫與簽署多份紙本文件。

無論是客戶在家自行線上開戶或前往分行開戶，都可在同一平台上完成，且還有線上預約的功能讓客戶可以先預約時段再到分行開戶，省去客戶等候的時間，整合線上及線下平台，提升開戶效率。

滙豐(台灣)商業銀行個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉表示：「台灣是滙豐集團在亞洲發展財富管理業務的重點市場之一，而金融服務數位化更是在多項對台投資中的重要環節。」

葉清玉表示，滙豐秉持以客戶為中心的核心價值，致力於提供便捷的數位平台以及環球金融服務。滙豐台灣的數位開戶平台不僅是台灣第一間提供一站式申請服務的外銀，亦是滙豐在全球的創舉! 透過結合自然人憑證與數位化流程及資料庫的整合，將原本最多需要花上兩小時的開戶流程，縮短至客戶端最快5分鐘完成申請，連同銀行端最快30分鐘內即可開立完成。

為進一步推廣數位無紙化開戶平台服務，並響應減碳與在地永續經營，滙豐與農委會林務局南投林區管理處特別攜手合作進行林地復原。

在活動期間，滙豐將透過捐贈植樹撫育金予南投林管處為每一位經由數位平台開戶的客戶種一棵樹，期望能透過樹林認養植樹活動，協助今年四月發生火燒山的南投魚池尖山種植2,000顆樹木，進行火災地山林復育計畫。