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駭客也搶萬聖節商機 假鬼假怪賣《魷魚遊戲》周邊

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
萬聖節想搞怪，留意一頁式詐騙。 趨勢科技／提供
萬聖節想搞怪，留意一頁式詐騙。 趨勢科技／提供

可以放肆搞怪的萬聖節即將到來，不少網路不肖份子也正準備假鬼假怪展開詐騙。隨夯劇《魷魚遊戲》在全球爆紅，相關的周邊商品成為今年最夯的萬聖節裝扮之一，詐騙集團看準此一商機，搭上熱門話題迅速改變詐騙手法。

趨勢科技指出，近期網路上出現販賣《魷魚遊戲》相關商品的一頁式詐騙網站，民眾務必多加留意小心，避免被不肖份子鎖定，遭到「淘汰」。

趨勢科技觀察，詐騙集團搭上《魷魚遊戲》紅遍全球的熱潮，趁勢利用一頁式詐騙網站，販賣《魷魚遊戲》相關裝扮，例如魷魚遊戲面罩或是123木頭人公仔等，並搭配假冒的商品圖片，意圖誘騙民眾上鉤。

同樣看準萬聖節裝扮商機，不少以假亂真的詐騙網站也紛紛出籠，趨勢科技指出，詐騙份子會利用難以抗拒的「優惠價格」、「限時購物」等詐騙訊息，催促民眾盡快下單而誤入詐騙陷阱。除了留意優惠訊息，付款條件也是民眾需要當心的一大陷阱，像是要求使用電子轉帳、加密貨幣、預付卡或禮品卡付款，就有可能是詐騙購物網站。若購物網站只提供「貨到付款」選項，也要特別小心，一旦受騙下單，受害者往往等不到商品寄達，或是收到「圖文不符」的假貨，即使詢問賣家也無法取得聯繫，求償無門，提醒民眾網購時務必小心。

一頁式購物詐騙有哪些特徵？趨勢科技表示，包括網頁資訊簡陋，沒有公司地址、客服電話等（或是無人接聽），只留下電子信箱；售價明顯低於市場行情；常以限時或倒數方式吸引民眾； 免運費、號稱有7天鑑賞期及可拆箱驗貨；只能使用貨到付款或信用卡付款 （有信用卡盜刷風險）；網頁夾雜簡體字或使用非本地用語。

提醒民眾網購時，選擇合法的網路商店購物，下單前應搜尋網路購物商店的評論，不輕易在來路不明的購物網站下單，當然如果使用防毒軟體自然多一層防護。

詐騙集團 趨勢科技 購物網

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