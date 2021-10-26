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國家品牌玉山獎 永豐金證券獲六大獎

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券榮獲國家品牌玉山獎，數位金融轉型成果豐碩，一舉拿下「傑出企業」、「最佳產品」、「最佳人氣品牌」共六項大獎，「AI幫你顧」更榮獲全國首獎殊榮。圖／永豐金證券提供
永豐金證券榮獲國家品牌玉山獎，數位金融轉型成果豐碩，一舉拿下「傑出企業」、「最佳產品」、「最佳人氣品牌」共六項大獎，「AI幫你顧」更榮獲全國首獎殊榮。圖／永豐金證券提供

中華民國國家企業競爭力發展協會主辦的「國家品牌玉山獎」為國內產業界的重要標竿；永豐金證券近年來致力於推動數位轉型計劃，發展以客戶體驗為中心的數位金融服務，成果顯著深獲肯定，今年一舉榮獲「傑出企業」、「最佳產品– AI幫你顧、豐雲學堂、大戶投選股交易APP」、「最佳人氣品牌–大戶投數位帳戶、豐存股」共六項大獎，其中「AI幫你顧」更榮獲全國首獎殊榮。

永豐金證券這次蟬聯「傑出企業獎」，企業經營成果及數位金融創新深獲肯定，總經理江偉源表示，數位金融轉型包括複委託及數位化兩大核心亮點，過去一年面對肺炎疫情防疫不出門，數位平台為投資人帶來更效率的投資服務與機會，為數位金融創新帶來激勵，也促成更多年輕新血加入股市，形成與客戶共同成長的雙贏局面；永豐金證券以「重視所有客戶、數位創新、產品多元國際化、全民理財教育、永續發展」五大面向，朝向「人人都可以擁有的財富管理」的目標努力，從小資存股到高資產客戶，都可以獲得優質服務。

永豐金證券數位金融發展以客戶體驗為中心，推動成果顯著，包括 (1)「大戶投數位帳戶」，全程線上作業，同步完成台股及海外複委託開戶；(2)「豐存股」台美雙市場存股平台，讓存股跟網購一樣容易；(3)智能選股「AI幫你顧」，結合因子選股、理財文章、LINE推播等跨平台整合服務；(4)「豐雲學堂」投資理財知識家，影音互動知識分享；(5)「大戶投選股交易APP」，強化零股、存股、新股申購、選股4大亮點功能，開通社群登入模式，非客戶也可以下載使用。

永豐金證券數位轉型及財富管理今年連連獲獎肯定，除了最新榮獲國家品牌玉山獎「傑出企業」六項大獎殊榮外；今年陸續贏得的重量級獎項包括：《2021財訊金融獎》「最佳券商服務優質獎」、「最佳金融科技證券優質獎：大戶投選股交易APP」；今周刊《第十五屆財富管理銀行暨證券評鑑》「最佳財富管理券商獎優等」、「最佳客戶滿意獎第一名」；中華民國傑出企業管理人協會《第十六屆金炬獎》「年度十大企業」、「年度創新設計：豐存股」；《財資雜誌(The Asset) 》「臺灣最佳API專案：AI幫你顧」、「臺灣最佳數位財富管理專案：豐存股」。

存股 財富管理 數位金融

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