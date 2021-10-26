勞資爭議頻爆 花旗銀董事長下午將親上火線說明

花旗銀在台消金業務出售案引爆勞資爭議，花旗銀員工對於保密協議文件中所示潛在買家3年不得聘用限制中出現疑慮。花旗銀下午將由花旗銀董事長暨台灣區總裁莫兆鴻親自舉行記者會，對外說明所有爭議以及出售進度。

花旗消金業務出售案因爆出勞資爭議，上周成為金融圈最受關注事件。勞方指出，花旗集團要求進入實地查核的潛在買家，必須先簽署一份英文文件，要求該買家3年內不得聘雇花旗銀行員工，瞬間引爆市場關注。

昨日金管會承諾，審查時會以員工和客戶兩大權益做為審查重點，並將會調閱競標相關合約以確認事實； 勞動部亦表示三年競業禁止確將影響員工擇業自由，需再與金管會配合瞭解詳細內容；至於「交易獎金」內容爭議，要求花旗延長審閱期並擴及100%的員工，以及希望花旗資方能儘速與企業工會展開相關議題協商。

今日花旗銀工會再爆，指出花旗與買家保密協議文件中所示3年不得聘用限制中，第一階段的十幾家買家，就被花旗銀要求簽署，而非第二階段的4、5家才有簽署，希望花旗銀可以提出補償方案。

工會並指稱，並沒有花旗所稱僅限「惡意挖角」的條件，也沒條文說員工由招募廣告應徵不受限，希望金管會要求花旗立刻提出全部原始文件確認。以及憂慮，花旗任何職位皆受限制工作權長達３年，所以就算花旗出售消金業務後，都還限制花旗員工就業權，確有違反憲法第15條、民法第71、72條之規定。

莫兆鴻昨日對花旗銀全體員工澄清，關於禁止招攬條款在併購交易的保密協議（NDA）裡是相當常見的條款，在併購過程中只是確保買方不會不當使用機密資料，花旗銀後續將與相關競標買家再次澄清說明，在這樣的情況下，聘用花旗員工是沒有問題的。