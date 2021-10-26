快訊

千元幸運兒就是你？i原券第三波「2組尾數」開出

竹東少女性侵焚屍案 主嫌林春雄服刑心臟停止送醫仍猝死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

勞資爭議頻爆 花旗銀董事長下午將親上火線說明

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導
花旗銀行。圖／花旗銀行提供
花旗銀行。圖／花旗銀行提供

花旗銀在台消金業務出售案引爆勞資爭議，花旗銀員工對於保密協議文件中所示潛在買家3年不得聘用限制中出現疑慮。花旗銀下午將由花旗銀董事長暨台灣區總裁莫兆鴻親自舉行記者會，對外說明所有爭議以及出售進度。

花旗消金業務出售案因爆出勞資爭議，上周成為金融圈最受關注事件。勞方指出，花旗集團要求進入實地查核的潛在買家，必須先簽署一份英文文件，要求該買家3年內不得聘雇花旗銀行員工，瞬間引爆市場關注。

昨日金管會承諾，審查時會以員工和客戶兩大權益做為審查重點，並將會調閱競標相關合約以確認事實； 勞動部亦表示三年競業禁止確將影響員工擇業自由，需再與金管會配合瞭解詳細內容；至於「交易獎金」內容爭議，要求花旗延長審閱期並擴及100%的員工，以及希望花旗資方能儘速與企業工會展開相關議題協商。

今日花旗銀工會再爆，指出花旗與買家保密協議文件中所示3年不得聘用限制中，第一階段的十幾家買家，就被花旗銀要求簽署，而非第二階段的4、5家才有簽署，希望花旗銀可以提出補償方案。

工會並指稱，並沒有花旗所稱僅限「惡意挖角」的條件，也沒條文說員工由招募廣告應徵不受限，希望金管會要求花旗立刻提出全部原始文件確認。以及憂慮，花旗任何職位皆受限制工作權長達３年，所以就算花旗出售消金業務後，都還限制花旗員工就業權，確有違反憲法第15條、民法第71、72條之規定。

莫兆鴻昨日對花旗銀全體員工澄清，關於禁止招攬條款在併購交易的保密協議（NDA）裡是相當常見的條款，在併購過程中只是確保買方不會不當使用機密資料，花旗銀後續將與相關競標買家再次澄清說明，在這樣的情況下，聘用花旗員工是沒有問題的。

花旗 金管會 併購

延伸閱讀

花旗董座內部信未能安撫員工 工會：花旗對金管會說謊

金管會促說明適法性

花旗銀勞資爭議 有解方

花旗賣消金逼員工簽不平等合約？主管機關及立委關切

相關新聞

勞資爭議頻爆 花旗銀董事長下午將親上火線說明

花旗銀在台消金業務出售案引爆勞資爭議，花旗銀員工對於保密協議文件中所示潛在買家3年不得聘用限制中出現疑慮。花旗銀下午將由...

低保額保費、保障內容簡單 微型保險投保已近49萬人

有「銅板保單」之稱的微型保險，再度發揮照顧經濟弱勢民眾「雪中送炭」的保單特色！根據金管會統計，截至今（110）年6月底止，微型保險有效契約人數已近49萬人；對此，行政院長蘇貞昌於日前在行政院會議中報告「微型保險推動成效與展望」時特別予以肯定，並表示將研議編列適當預算、主動為經濟弱勢民眾納保。

花旗董座內部信未能安撫員工 工會：花旗對金管會說謊

花旗銀行擬出售在台灣消費金融業務，不僅前一天才告知金管會，又傳出要求潛在買家三年內不得直接或間接招募僱用花旗銀行員工，金...

台銀董座：經濟成長沒有問號 明「虎虎生風」是好年

台銀董事長呂桔誠表示，全球歷經變局，包括美中貿易戰、一年十個月的疫情等，世界經濟實力的地位也開始有轉變，過去經濟好的國家...

臺銀董事長呂桔誠：明年景氣「虎虎生風」

新冠肺炎疫情意外成為台灣經濟轉骨動能。臺灣銀行董事長呂桔誠今（26）日表示，過去一年十個月全球歷經新冠肺炎疫情，但對台灣...

國泰世華ATM出包 董事長郭明鑑下午將親上火線說明

國泰世華銀行網銀和ATM上周當機兩天，近四萬筆交易出包，引發立委昨天財委會重炮抨擊，金管會主委黃天牧亦直言，非核心系統出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。