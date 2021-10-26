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臺銀董事長呂桔誠：明年景氣「虎虎生風」

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
台灣銀行發行「壬寅虎年彩色鍍金精鑄銀幣」及「台銀金鑽條塊虎年生肖版」，台銀董事長呂桔誠（中）與台中石虎人偶合影。記者林澔一／攝影
台灣銀行發行「壬寅虎年彩色鍍金精鑄銀幣」及「台銀金鑽條塊虎年生肖版」，台銀董事長呂桔誠（中）與台中石虎人偶合影。記者林澔一／攝影

新冠肺炎疫情意外成為台灣經濟轉骨動能。臺灣銀行董事長呂桔誠今（26）日表示，過去一年十個月全球歷經新冠肺炎疫情，但對台灣而言「危機就是轉機」，台灣產業具備比較優勢與競爭優勢，加上政府政策扶植，展望明年景氣，他用「虎虎生風」四字形容，並樂觀預期「明年會是好的年」。

臺銀今日舉行「2022壬寅虎年新品上市發表會」，呂桔誠會後受訪時指出，台灣經濟相當堅實，過去的一年十個月的疫情期間裡，台灣展現充分的韌性，即將迎接更璀璨的明年。

回顧去年與今年，呂桔誠分別用「小倉鼠碎步前行」、「「堅韌牛（扭）轉乾坤」妙喻景氣，展望明年，呂桔誠說，「台灣產業具有競爭優勢，加上政府推出相關方案，我相信明年會是好的年，可以用虎虎生風形容。」

呂桔誠表示，自2018美中貿易戰開始，台灣經歷轉單效應、台商回台投資，台灣企業更積極投資，政府推出像是五加二產業等，以及五年前規劃前瞻基礎建設，這些亮點，在這兩年呈現出效果。

以台商回台三大方案而言，總登記投資規模高達1.3兆元，臺銀核准超過1,000億元。

呂桔誠說，國際金融海嘯後，台灣有站起來一段時間，現在又是一個機會。近年國際局勢詭譎、經濟動盪，加上供應鏈紊亂下，台灣「ready」、產生新機會，特別是我們的相對競爭力提高，主要是比較優勢跟競爭優勢都上升，大家當然都看到半導體的表現，但台灣不只有半導體，還有半導體的供應鏈，這些都是看好明年台灣景氣的關鍵主因。

疫情 半導體

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