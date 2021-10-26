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國泰世華ATM出包 董事長郭明鑑下午將親上火線說明

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
國泰世華銀行網銀和ATM上周當機兩天，影響約3.9萬筆交易。圖／國泰世華銀行
國泰世華銀行網銀和ATM上周當機兩天，影響約3.9萬筆交易。圖／國泰世華銀行

國泰世華銀行網銀和ATM上周當機兩天，近四萬筆交易出包，引發立委昨天財委會重炮抨擊，金管會主委黃天牧亦直言，非核心系統出錯他不能接受。據了解，國泰世華銀董事長郭明鑑今（26）日上午已經率領經營團隊至金管會銀行局解釋，稍晚下午三點，郭明鑑也將親自召開線上記者會對外說明整件事情始末。

國泰世華銀行網銀和ATM上周當機兩天，影響約3.9萬筆交易，有民眾甚至沒領到錢還被扣款，部分民眾也投訴銀行客服態度不佳，造成民怨，金管會主委黃天牧昨天在立法院答詢表示，上周四已派檢查局人員去公司檢查，也要求國泰世華改進，但類似這種非核心系統的升級也會出現這種事情，「我覺得不能夠接受」。

立委高嘉瑜昨天立法院質詢時批評，國泰世華ATM當機兩天，很多民眾投訴銀行置之不理，主管機關應該呼籲大家對此事的重視，但用戶感受不到政府態度，金管會應該更積極讓銀行知道，即使是數位轉型或系統升級，也應重視用戶權益，並及時保障處理， 等到金管會開罰或處理已經太遲了。

高嘉瑜質疑，之前台北富邦銀行系統性出包，金管會只處以糾正，讓其他銀行認為既然北富銀只有被糾正，出包也沒關係？黃天牧則回應，會照委員指示檢討改進。

國泰世華銀日前說明，為提升跨行提款及轉帳交易的安全性及備援能力，於17日完成金融交易前置系統升級，導致18、19日交易尖峰時段陸續發生部分提款及轉帳交易未能完成之情事。

且經國泰世華徹查，是因為該系統升級後影響作業效能所致；自18日起已傾全力透過增加ATM系統資源、調校資料庫效能、及精簡系統執行流程等作業，提升承載瞬間大量交易的能力，對於受影響的客戶，也緊急調派客服人力支援；為求謹慎，需逐筆與客戶確認交易資訊，造成客戶久候情形，國泰世華銀也向客戶致歉並祈請見諒。

國泰世華 金管會 華銀

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