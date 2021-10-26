花旗董座內部信未能安撫員工 工會：花旗對金管會說謊

花旗銀行擬出售在台灣消費金融業務，不僅前一天才告知金管會，又傳出要求潛在買家三年內不得直接或間接招募僱用花旗銀行員工，金管會主委還找來花旗銀行台灣區董、總「喝咖啡」。然而，花旗工會今再爆料，早在第一階段的10幾家買家就被要求簽署，不是只有4、5家這次的潛在買家，質疑花旗對金管會說謊，沒有將全部原始文件提出給金管會。

金管會要求花旗要好好向員工溝通後，花旗銀董事長莫兆鴻昨以「我們會持續聆聽同仁的心聲」為主旨，對花旗銀全體員工發出一封信。莫兆鴻在信中對全體花旗銀員工保證，前往競標買家的公司應職沒有問題，只要買家並未取得並在招募過程中利用相關機密資訊挖角，或員工經過「一般管道」、如徵才廣告謀職，花旗銀絕對不會阻擋任何花旗同仁至潛在買家或其他公司任職，花旗銀也將與相關競標買家再次澄清說明，在這樣的情況下，聘用花旗員工是沒有問題的。

然而花旗企業工會今指出，昨晚深夜接獲先前花旗密約吹哨者再度表示，花旗與買家保密協議文件中所示三年不得聘用限制中，第一階段的十幾家買家就被花旗要求簽署，絕非只有第二階段的四、五家才有簽署，花旗明顯對主管機關說謊。

吹哨者也向花旗工會表示，並沒有花旗所稱僅限「惡意挖角」的條件，也沒條文說員工由招募廣告應徵不受限，請金管會要求花旗立刻提出全部原始文件即可確認；花旗任何職位皆受限制工作權長達三年，所以就算花旗出售消金業務後，都還限制花旗員工就業權，違反憲法第15條、民法第71、72條規定。

花旗工會表示，花旗不當利用密約不讓買家僱用想轉職的員工，買家簽約了怕得罪花旗當然也不會冒險，花旗員工前途惶惶之際，又遭不公待遇致轉職困難徒增困擾，對員工傷害已經造成。呼籲花旗應坦誠面對，並針對從四月起已經造成對員工的傷害，提出補償方案。

金管會銀行局目前正在調閱競標相關合約以確認事實，同時將找勞動部一起瞭解詳細內容。目前市場點名的潛在買家，包含富邦金、國泰金、渣打銀、星展銀等，勞資爭議若未能在出售前解決，成為潛在買家最擔心的重點項目。