全金聯與花旗銀工會：買家聘用限制已簽 盼給補償方案

全國金融業工會聯合總會以及花旗銀企業工會今（26）日發出聯合新聞稿，指出昨（26）日深夜，接獲花旗密約吹哨者再度提出不平，認為花旗與買家保密協議文件中所示3年不得聘用限制中，第一階段的十幾家買家，就被花旗銀要求簽署，而非第二階段的4、5家才有簽署，希望花旗銀可以提出補償方案。

花旗銀吹哨者提出三項不平：

1、第一階段的十幾家買家就被花旗要求簽署，絕非只有第二階段的４、５家才有簽署。

2.、並沒有花旗所稱僅限「惡意挖角」的條件，也沒條文說員工由招募廣告應徵不受限，希望金管會要求花旗立刻提出全部原始文件確認。

3、花旗任何職位皆受限制工作權長達３年，所以就算花旗出售消金業務後，都還限制花旗員工就業權，確有違反憲法第15條、民法第71、72條之規定。

據了解，員工仍擔心，買家簽約了怕得罪花旗當然也不會冒險，花旗員工前途惶惶之際，又遭不公待遇致轉職困難徒增困擾。

工會認為，所簽的契約對已定，呼籲花旗針對4月後受到影響或被傷害到的員工提出補償方案，勞動基準法關於競業禁止的補償規定，可作為補償員工的參考標準。

另外，關於業務留任/交易獎金（transaction award），員工仍擔心，這筆錢是否為資遣費一部分，既擔心未來買家對花旗消金員工的留任與否，也憂心是否能爭取到買家同職同薪留用，以及憂慮未來簽署文件後，會成為大裁員下的一人。