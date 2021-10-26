外銀第一家滙豐創新數位開戶平台 一站式多元服務

滙豐（台灣）銀行宣佈推出創新的數位開戶平台，提供順暢簡捷的申辦介面，客戶可最快在5分鐘之內完成個人帳戶開立申請，並可同時申辦外幣帳戶、環球Visa金融卡（最多提供九種外幣服務）、信託帳戶及信用卡，一次完成，毋須另外申請，可節省寶貴時間，減少疫情期間舟車往返的麻煩以及與他人接觸的風險，更省去填寫與簽署多份紙本文件。

滙豐銀行個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉表示，台灣是滙豐集團在亞洲發展財富管理業務的重點市場之一，而金融服務數位化更是在多項對台投資中的重要環節。滙豐台灣的數位開戶平台不僅是台灣第一間提供一站式申請服務的外銀，亦是滙豐在全球的創舉。

透過結合自然人憑證與數位化流程及資料庫的整合，將原本最多需要花上兩小時的開戶流程，縮短至客戶端最快5分鐘完成申請，連同銀行端最快30分鐘內即可開立完成。

葉清玉指出，過去開戶時，由於有許多人工檢核項目及紙本作業，平均每位客戶必須花上1-2小時才能完成開戶程序，對銀行與客戶來說都是時間上很大的成本。為了讓客戶享有更好、更快、更方便的銀行體驗，滙豐銀行近年來不斷致力於金融服務數位化，希望能讓客戶在第一次與銀行往來時就可以有很愉快的體驗；無論是客戶在家自行線上開戶或前往分行開戶，都可在同一平台上完成，且還有線上預約的功能讓客戶可以先預約時段再到分行開戶，省去客戶等候的時間，整合線上及線下平台，提升開戶效率。

滙豐全新數位開戶平台提供一站式服務，協助客戶進入多元金融服務生態圈，客戶可一次同時開設多種幣別帳戶，並同時開立投資帳戶，基金與股票，全程數位無紙化。除了前端的平台提供給客戶的便捷之外，後端各種資料庫的串接也是這個平台的最大特色，資料庫間的資料也會自動同步，省下後台人員的人力與時間，為銀行與客戶創造雙贏。

為進一步推廣數位無紙化開戶平台服務，並響應減碳與在地永續經營，滙豐與農委會林務局南投林區管理處特別攜手合作進行林地復原；在活動期間，滙豐將透過捐贈植樹撫育金予南投林管處為每一位經由數位平台開戶的客戶種一棵樹，期望能透過樹林認養植樹活動，協助今年4月發生火燒山的南投魚池尖山種植2,000顆樹木，進行火災地山林復育計畫。