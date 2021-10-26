富邦集團董座蔡明忠談父親三大叮矚：誠信、勤奮與謙虛

富邦集團董事長蔡明忠今（26）日上午參加今年首次在香港舉行的雅虎金融2021亞洲市場峰會，在線上直播談到他40年前台大法律畢業後赴美求學，父親要求他用全英文模式學習保險知識「是台灣第一人」，他在直播中感謝父親相當有遠見「目光遠大」，同時他也提到父親教導他與蔡明興二兄弟接管公司遵守三原則，即誠信、勤奮與謙虛，不只應對在人與人間，還包括與氣候、大自然，很有延伸意義，他還指著桌上擺放的父親照片，感性直言「父親至今仍在我身後看著」。

雅虎金融2021亞洲市場國際峰會彙集了一些世界頂級商業領袖和傑出演講者，主題涉及投資、技術和在線服務，接受雅虎財經主編安迪·塞爾沃訪談，蔡明忠列在第一位主講人。富邦集團以產險起家，蔡明忠說他大概是「台灣第一個用英文學習保險的人」。至今全球海上政策都以英文，他很高興能用英文學習法律。

當年他在台灣大學唸完法律系後至美國喬治城大學攻讀法律研究所碩士。蔡明忠提到40年前到美國唸研究所的經歷，他說台灣是大陸法系，一般法學士多赴德國或日本進修，但他父親蔡萬才「目光遠大」，認為英文才是國際語言，學習英文對於他接管家族很有幫助，不如到美國去唸研究所。他還記得當時上課的舊地址在威廉街123號，「我至今都保持閱讀英文報紙習慣」，蔡明忠說，尤其是在新冠疫情期間，他都靠閱讀英文書報來了解台灣之外發生的所有事情。

提到父親蔡萬才，雅虎財經主編安迪·塞爾沃也詢問蔡明忠，父親對他與富邦金董事長蔡明興二兄弟在經營集團上有沒有什麼重要交代？蔡明忠提到父親二兄弟接管公司後堅守三項原則。

一是做生意要有誠信。蔡明忠說，富邦金雖然現在跨各種產業領域，規模也與當初不同，但父親蔡萬才從小型財（產）險公司起家，保險最講誠信。

二跟三是中國人講求的工作要勤奮與謙虛。蔡明忠說雖然這些是很中國的教導方式，但是延伸的意義也很現代，尤其成功後依舊要謙虛，不只是面對朋友、工作夥伴要謙虛，甚至是面對氣候變遷等危機，更要謙虛，嘗試與大自然共享。

蔡明忠感謝父親蔡萬才當初要求他全英文學習，也感謝他對自己三大原則的叮矚，他問主持人安迪·塞爾沃想看看他父親嗎？接著指指身後父親的照片感性的說「他（父親）一直在我身後」。

富邦集團今年正值60周年，從富邦產險起家，2001年成立富邦金控，2003年接掌台灣大哥大，如今已橫跨金融、電信、不動產營建、電商媒體、娛樂文化與公益服務事業，光旗下最大控股富邦金總資產今年就已突破10兆元以上，台灣大資產亦有1,890億元以上。蔡明忠與蔡明興兄弟秉持父親分工不分家理念，每十年互換二大事業體，如今台灣大哥大由哥哥蔡明忠掌舵，而弟弟蔡明興現任富邦金控董事長。