花旗賣消金逼員工簽不平等合約？主管機關及立委關切

花旗銀行消金業務出售之際被爆爭議不斷，除傳出要求所有第一輪潛在買家三年不能雇用花旗員工外，更傳出在工會籌組之際要求員工簽署不平等的艱澀「交易案件獎金」法律文件，似意圖影響工會監督運作。花旗銀行發內部信說明，在機密資料不會被不當使用下，不會阻擋員工至潛在買家任職，「交易案件獎金」簽署回覆日也將延長，讓員工有時間充分瞭解。

花旗出售消費金融業務，傳出要求潛在買家不能雇用花旗員工，還發出「交易案件獎金確認同意書」文件，但要求簽署放棄請求權同意書才能領取。針對近期爭議，花旗銀行僅表示「沒溝通好」。

金管會主委黃天牧今天在立法院財委會備詢時表示，上周五已就上述相關問題，請花旗董事長、總經理到金管會說明，並嚴正表達金管會立場，後續將密切關注此案，並請花旗銀行提供相關交易文件。今天下午立法委員江永昌辦公室召集金管會銀行局、勞動部、台北市勞動局等相關部會，盤點交易階段所牽涉的相關法規。

銀行局局長莊秀媛表示，此案已成為社會關注案件並承諾將調閱競標相關合約以確認事實； 勞動部司長王厚偉亦表示三年競業禁止確將影響員工擇業自由，需再與金管會配合瞭解詳細內容；至於「交易獎金」內容爭議，除已要求花旗延長審閱期並擴及全部的員工外，也希望花旗資方能儘速與企業工會展開相關議題的協商。

花旗銀行工會於10月16日成立後廣招會員，至10月24日止已有近七成將被出售的消金部門員工加入工會，工會理事長陳培芮表示，員工在短時間內自發性加入工會，除了表達對公司的不信任外，也希望能夠透過工會力量替員工發聲，爭取基本工作權。在各方高度關切之下，台北市勞動局展現對花旗勞工權益的重視，於今日同意設立登記完成。