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花旗賣消金逼員工簽不平等合約？主管機關及立委關切

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
立委江永昌今天下午邀集金管會銀行局局長、勞動部勞動關係司司長與花旗企業工會理事長等三方召開法令釋疑會議。圖／摘自江永昌臉書
立委江永昌今天下午邀集金管會銀行局局長、勞動部勞動關係司司長與花旗企業工會理事長等三方召開法令釋疑會議。圖／摘自江永昌臉書

花旗銀行消金業務出售之際被爆爭議不斷，除傳出要求所有第一輪潛在買家三年不能雇用花旗員工外，更傳出在工會籌組之際要求員工簽署不平等的艱澀「交易案件獎金」法律文件，似意圖影響工會監督運作。花旗銀行發內部信說明，在機密資料不會被不當使用下，不會阻擋員工至潛在買家任職，「交易案件獎金」簽署回覆日也將延長，讓員工有時間充分瞭解。

花旗出售消費金融業務，傳出要求潛在買家不能雇用花旗員工，還發出「交易案件獎金確認同意書」文件，但要求簽署放棄請求權同意書才能領取。針對近期爭議，花旗銀行僅表示「沒溝通好」。

金管會主委黃天牧今天在立法院財委會備詢時表示，上周五已就上述相關問題，請花旗董事長、總經理到金管會說明，並嚴正表達金管會立場，後續將密切關注此案，並請花旗銀行提供相關交易文件。今天下午立法委員江永昌辦公室召集金管會銀行局、勞動部、台北市勞動局等相關部會，盤點交易階段所牽涉的相關法規。

銀行局局長莊秀媛表示，此案已成為社會關注案件並承諾將調閱競標相關合約以確認事實； 勞動部司長王厚偉亦表示三年競業禁止確將影響員工擇業自由，需再與金管會配合瞭解詳細內容；至於「交易獎金」內容爭議，除已要求花旗延長審閱期並擴及全部的員工外，也希望花旗資方能儘速與企業工會展開相關議題的協商。

花旗銀行工會於10月16日成立後廣招會員，至10月24日止已有近七成將被出售的消金部門員工加入工會，工會理事長陳培芮表示，員工在短時間內自發性加入工會，除了表達對公司的不信任外，也希望能夠透過工會力量替員工發聲，爭取基本工作權。在各方高度關切之下，台北市勞動局展現對花旗勞工權益的重視，於今日同意設立登記完成。

江永昌要求勞動部與金管會，除「交易案件獎金」的文件審閱期要延長至今年11月底外，要研議如何保障已簽署員工的權益；花旗銀行應將此次交易相關事項、員工權益保障提供公開書面承諾；且必須針對花旗銀行消金部分員工權益主辦勞資會談，已獲得雙方都滿意的結果。

立委江永昌今天下午邀集金管會銀行局局長、勞動部勞動關係司司長與花旗企業工會理事長等三方召開法令釋疑會議。圖／摘自江永昌臉書
立委江永昌今天下午邀集金管會銀行局局長、勞動部勞動關係司司長與花旗企業工會理事長等三方召開法令釋疑會議。圖／摘自江永昌臉書

花旗 金管會 勞動部 黃天牧 金融業

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