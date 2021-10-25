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出口暢旺廠商荷包滿 9月外匯存款首破七兆大關飆新高

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

台灣出口景氣超旺，廠商荷包滿滿，進而推升我國外匯存款餘額締造新猷。央行今（25）日公布9月金融情況，其中，外匯存款首度突破七兆元大關、增至7兆1,113億元，締造歷史新高紀錄，單月暴增1,798億元。

對於9月外匯存款創下新高紀錄，央行經研處副處長蔡惠美指出，主要有三大原因，包括台灣出口暢旺，廠商國外貨款收入匯回增加，以及國外投資股利、盈餘匯回，以及部分銀行實施外幣優利專案、吸引投資人增持外幣，使外匯存款大幅成長。

影響所及，9月外匯存款餘額首度突破七兆元大關，單月暴增1,798億元，年增率也衝上8.36%，創七個月高點。

至於外匯存款暴增，是否代表出口商出現「惜售」美元情況？央行官員回應，出口商收到美元貨款後，會視情況在外匯市場上出售、轉成新台幣，但「出口商一定會持有美元、不會全數賣光光」，所以無法從外匯存款增加較多，得到出口商出現惜售美元風潮的結論。

央行今日公布，9月日平均貨幣總計數M1B及M2月增率分別為0.74%及0.69%，均較8月為低。

其中，象徵股市資金活水的M1B年增率，連四月下滑至14.96%，為十個月新低，主要是活期存款成長減緩；M2年增率則上升為8.69%，主要受外資淨匯入，以及放款與投資年增率上升的影響；根據金管會統計，9月外資淨匯入28.97億美元。

央行指出，累計今年1至9月，M1B及M2平均年增率分別為17.13%及8.88%。

外匯 央行

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