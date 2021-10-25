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股市震盪散戶不怕！9月證券劃撥存款連12月攀升續創高

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
示意圖。不畏股市行情震盪，螞蟻雄兵信心十足、齊聚台股最前線。 聯合報系資料照
示意圖。不畏股市行情震盪，螞蟻雄兵信心十足、齊聚台股最前線。 聯合報系資料照

不畏股市行情震盪，螞蟻雄兵信心十足、齊聚台股最前線。中央銀行今（25）日公布9月金融情況，象徵散戶投資信心的證券劃撥存款增至3兆1,648億元，連12月攀升並續創歷史新高，月增395億元。

央行經研處副處長蔡惠美指出，受到中國恒大風暴、能耗雙控政策，及美國債務上限等問題衝擊，台股9月下旬一度大跌修正，若以月底數來看，台股9月底較8月底下跌555點，不過月平均股價指數仍維持在17,281點，較8月上漲150點。

蔡惠美表示，「外資9月在22日、28至30日這幾天賣超較多，股市也一度大跌，不過9月前半個月還是維持在17,000多點的水準，所以月平均股價指數仍為17,281點，較8月上漲150點。」

雖然台股月平均股價指數上漲，但融資餘額與股市成交量卻雙雙萎縮。

根據央行統計顯示，9月股市融資餘額連兩月下滑至3,342億元，月減20億元，日平均成交值減至2,895億元，連兩月減少，月減685億元。

對此，蔡惠美解釋，主要是9月當沖減少，加上接近月底時股價指數呈現明顯下滑，很可能是融資餘額萎縮的主因。

央行資料指出，外資9月淨匯入28.97億美元，較8月淨匯入0.49億美元，大幅增加28.48億美元；而外資匯入後，暫時停泊閒置資金的外國人新台幣存款餘額減至2,699億元，月減112億元，為兩個月低點。

蔡惠美解釋，外人新台幣存款減少，主要是企業9月發放股利，外資匯出盈餘，另外，9月外資買超台股57億元，也是外人新台幣帳戶減少的主因。

央行資料顯示，9月散戶占台股成交比重為64.3%，較8月的68.2%減少3.9個百分點，外資則占了27.1%。

至於證券劃撥存款餘額連一年增加，是否代表散戶不畏股市亂流，對台股後市仍深具信心？蔡惠美表示，因股市9月是在接近月底時出現較大修正，股民們是否信心不墜，「看10月的數據會比較準確」。

台股 外資 新台幣 股價指數

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