快訊

登山客眠月線失足墜6公尺深谷 警消將人救起送醫仍不治

中信證券傳捷報 拉法醫25日登錄興櫃

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北即時報導

中國信託證券承銷業務再下一城，主辦輔導拉法醫（6848）今（25）日登錄興櫃交易，興櫃登錄價為50元，盤中最高來到61.6元，漲幅23.2%。

中信證券積極輔導台灣企業進入資本市場，近年扶持生技業者進入資本市場頗有斬獲，繼協助鴉片類成癮症505(b)(2)改良劑型新藥研發公司昱展新藥（6785）、遠距醫療領導廠商晉弘（6796）登錄興櫃後，如今再添一員，順利輔導拉法醫登錄興櫃；除生技產業外，中信證券今年亦輔導毫米波雷達領導廠商為昇科（2252）、FPGA設計公司一元素（6842）等多家優質公司登錄興櫃。

拉法醫2006年成立，董事長卓明偉看準未來分子醫療檢測的市場需求，全心投入開發相關儀器及試劑，主要產品為自有品牌MagCore自動化核酸（RNA、DNA）純化儀器及試劑，目前已推出逾20種核酸純化試劑，除用於傳染病及常見疾病診斷外，產前診斷、腫瘤基因檢測、癌症切片及法醫檢體等領域皆能使用；儀器則運用「特異性纖維素磁珠包埋」核心專利技術，核酸分離產量及純度均優於同業，主要銷售歐洲。

去年因新型冠狀病毒疫情帶動核酸檢測需求，儀器裝機數量大幅增加，拉法醫年營收較2019年成長3.5倍，隨著試劑穩定出貨，2021年上半年毛利率較去年同期44%上升至51%。

拉法醫原主力製造前段核酸純化儀器及試劑，近期成功開發後段檢測前處理儀器，及獨家冷凍乾燥式PCR試劑組，增加產品線完整度，提升市場競爭力。該儀器可整合前段核酸萃取作業及後端PCR功能，有效縮減檢驗時間及操作步驟；冷凍乾燥技術所製成的試劑組可保存於室溫，解決傳統PCR試劑需冷鏈保存的高額運費。目前僅國際大廠羅氏、Qiagen、亞培等，可同時提供核酸純化儀器及PCR檢驗機器，拉法醫是唯一與國際大廠同等級的台灣公司，新產品11月將於德國正式發表，有機會在分子診斷市場脫穎而出，提供一站式（All In One System, AIOS）服務並提高市占率。

興櫃

延伸閱讀

駁北市疫苗量能不足 柯文哲：12期還有近12萬量能

恐怖狼人殺《恐懼之間》Steam正式發售！小心惡靈就潛伏在你我身邊

高二女與男師車內燒炭亡 少女家屬提告、男師將解剖

工研院攜手基龍米克斯 打造疫苗核酸佐劑GMP廠

相關新聞

Life 8米斯特登錄興櫃首日 早盤股價來到70元

米斯特（2941）今（25）日以每股45元登錄興櫃，早盤股價一度來到70.7元，漲幅逾五成。米斯特主要從事中性服飾、鞋類...

國際債發行 衝破兆元

櫃買中心外幣計價國際債券發行市場持續成長，2021年截至10月19日止，國際債券共計發行179檔，發行量達新台幣1.1兆...

市民永續登創櫃 11/2籌資

櫃買中心創櫃板再添生力軍，市民永續股份有限公司（7614），產業類別為其他，將於11月2日透過創櫃板辦理登錄前之籌資。

利機接單 看到明年Q1

半導體通路商利機（3444）第3季業績呈現小幅季減，不過法人預期，由於採佣金方式認列的記憶體相關表現明顯提升，利機第3季...

鑫龍騰營運 月來月旺

高雄房市火旺，上櫃建商鑫龍騰（3188）積極購地、建案調價、節奏推案三部曲有效維持競爭優勢，中長期展望看俏。

燁聯推新品 降低鎳需求

國際鎳金屬價格急漲、快跌，短期每公噸上下震盪高達1,000美元，連帶不銹鋼流通行情大洗三溫暖，龍頭燁聯（9957）積極發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。