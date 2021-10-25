中信證券傳捷報 拉法醫25日登錄興櫃

中國信託證券承銷業務再下一城，主辦輔導拉法醫（6848）今（25）日登錄興櫃交易，興櫃登錄價為50元，盤中最高來到61.6元，漲幅23.2%。

中信證券積極輔導台灣企業進入資本市場，近年扶持生技業者進入資本市場頗有斬獲，繼協助鴉片類成癮症505(b)(2)改良劑型新藥研發公司昱展新藥（6785）、遠距醫療領導廠商晉弘（6796）登錄興櫃後，如今再添一員，順利輔導拉法醫登錄興櫃；除生技產業外，中信證券今年亦輔導毫米波雷達領導廠商為昇科（2252）、FPGA設計公司一元素（6842）等多家優質公司登錄興櫃。

拉法醫2006年成立，董事長卓明偉看準未來分子醫療檢測的市場需求，全心投入開發相關儀器及試劑，主要產品為自有品牌MagCore自動化核酸（RNA、DNA）純化儀器及試劑，目前已推出逾20種核酸純化試劑，除用於傳染病及常見疾病診斷外，產前診斷、腫瘤基因檢測、癌症切片及法醫檢體等領域皆能使用；儀器則運用「特異性纖維素磁珠包埋」核心專利技術，核酸分離產量及純度均優於同業，主要銷售歐洲。

去年因新型冠狀病毒疫情帶動核酸檢測需求，儀器裝機數量大幅增加，拉法醫年營收較2019年成長3.5倍，隨著試劑穩定出貨，2021年上半年毛利率較去年同期44%上升至51%。

拉法醫原主力製造前段核酸純化儀器及試劑，近期成功開發後段檢測前處理儀器，及獨家冷凍乾燥式PCR試劑組，增加產品線完整度，提升市場競爭力。該儀器可整合前段核酸萃取作業及後端PCR功能，有效縮減檢驗時間及操作步驟；冷凍乾燥技術所製成的試劑組可保存於室溫，解決傳統PCR試劑需冷鏈保存的高額運費。目前僅國際大廠羅氏、Qiagen、亞培等，可同時提供核酸純化儀器及PCR檢驗機器，拉法醫是唯一與國際大廠同等級的台灣公司，新產品11月將於德國正式發表，有機會在分子診斷市場脫穎而出，提供一站式（All In One System, AIOS）服務並提高市占率。