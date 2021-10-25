澆不熄的熱情 國泰大專3X3籃賽23日圓滿落幕

國泰金控（2882）集團已連續舉辦45年國泰青年節系列活動，其中為提昇校園運動風氣，培養青年學子運動習及團隊合作精神的國泰青年節３X３籃球總決賽，今年首度從高中3X3轉型成大專3X3，重燃年輕學子「鬥牛」魂，雖然一度因疫情延期，但熱情沒有被澆熄，終於在10月23日於新北市板橋體育館舉行總決賽，由來自全台48組的籃球好手一較高下，圓滿落幕。

最終，一般男子組及女子組最終由來自高屏區的「喬丹不會飛」及來自新竹區的「材料延畢郭引擎」抱走10萬元獎金，菁英男子組及女子組則分別由大專籃球常勝軍「健行科大」及大專籃球強權「文化大學」奪得冠軍寶座。

文化大學隊長王玥媞表示，「很久沒有打三對三，節奏很快還要把每個動作都做確實，打得很過癮！」從淡水商工升到文化大學一年多，她也笑稱，「目前跟新隊友們默契還不錯，未來會更加強場上溝通。」

學姊學妹正面對決 球場成另類同學會

有「獎金獵人」稱號的「福利熊熊福利」隊長楊雅婷，過去曾創下「國泰青年節高中3X3」三連霸紀錄，在決賽首輪遇上2019年國泰青年節高中3X3的冠軍及MVP－「天黑少一人」的隊長李淳葳，兩隊高中時，即為校隊的學姊妹，今日正面對決，最終由學姊楊雅婷領軍的「福利熊熊福利」挺進冠亞軍戰。學妹李淳葳表示，能和學姐一起比賽很有趣，雙方其實對彼此的動作都很熟悉，雖然每年都想把學姊打爆，但可惜學姊經驗還是略勝一籌；學姊隊的黃昭華也分享：「學妹們都長大了，以前都不太敢投三分球，現在在場上都很勇於嘗試，雖然還是被打爆。」

而女子組冠軍是來自清華大學的女籃校隊「材料延畢郭引擎」，三人今年從UBA二級升一級，雖然在冠軍賽對上呼聲很高的「國泰青年節衛冕三冠王」楊雅婷，但「材料延畢郭引擎」同學早有準備，用良好的團隊默契將楊雅婷牽制，最終拿下勝利。「材料延畢郭引擎」隊長楊舒晴表示，今年雖然受到疫情影響，在三級警戒期間無法練球，但疫情趨緩解封後，三人就馬不停蹄練習，最終奪下冠軍十萬元獎金，很感謝國泰金控舉辦這樣的比賽，讓喜歡打球的同學有一個很好的舞台！

南霸天來勢洶洶 高屏組冠軍「喬丹不會飛」奪全國冠軍

一般男子組冠軍的隊伍「喬丹不會飛」，從高雄場初賽開始就備受關注，三位同學23天凌晨一點，從高雄搭客運北上，只小睡兩小時就上場，一連拿下六場比賽，奪得男子組冠軍。

三人對自己要求非常嚴格，即使在疫情期間，依舊是每天練習跑步，維持最佳體能狀態，被問到拿下冠軍的技巧，三人分享，平常會有很多模擬場上情境的練習，整天比賽打下來，好多場都是驚滔駭浪，僅一兩分差險勝，每隊的對手都非常可敬。隊長韓瑀分享，參加國泰金控的比賽真的跟其他賽事很不一樣，可以感覺得出來非常用心，為每位選手準備餐盒、舒跑，且裁判都是國際級裁判、場地也很好不會滑！他更笑稱表演的啦啦隊也超正，明年一定還會再來參加。

國際級裁判 展現國泰金控重視選手的用心

每年國泰青年節賽事，裁判都是高規格，18位裁判團裡，有8位國際裁判，裁判長張呂岳很有感觸，他表示：「參加過很多基層的運動比賽，很多焦點都會放在一級的選手，但國泰金控很不一樣，來參加比賽的同學都會念書也會打球，同學也有很多互動跟交流，尤其有很多每年都會來參加比賽的同學，同學們記得這個比賽，也讓我們非常感動。」

張呂岳接著說道，「國泰金控願意舉辦國泰青年節3X3籃球賽19年，有非常大的決心，尤其這樣的規格跟獎金，很難出現在一般的比賽，甚至也有菁英邀請賽，讓同學可以多跟職業級球員多切磋球技。」

延續鬥牛精神轉型大專3X3籃球賽 獎學金活動共同做公益傑出更付出

今年首度轉型為大專3X3籃球賽，初賽即有超過800支隊伍報名參加，經過全台六區初賽，男女子組最終有各24隊進入決賽，為確保同學的安全及遵守防疫規定，原定五月底的決賽也因疫情延期至今。

國泰人壽綜企部協理凃薏如表示，國泰長期支持並推廣贊助體育運動，舉凡籃球賽事、陳偉殷、林子偉等球星訓練營…等，「國泰青年節」系列活動亦持續舉辦45年，每年皆透過客戶子女獎學金及3對3籃球賽，鼓勵學生勇敢追夢。