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獨／澄清標售案兩大爭議 花旗總座最新內部信曝光

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導
花旗銀在台消金出售案引發員工工作權疑慮。 本報系資料庫
花旗銀在台消金出售案引發員工工作權疑慮。 本報系資料庫

花旗銀在台消金出售案引發員工工作權疑慮，市場傳出，花旗銀董事長暨台灣區總裁莫兆鴻今（25）日再度對內部員工發信，正式釋疑兩大勞工糾紛，並強調：「只要不會不當使用機密資料，競標買家聘用花旗員工是沒有問題。」

第一，關於員工求職工作權，信中澄清：

關於禁止招攬條款在併購交易的保密協議（NDA）裡是相當常見的條款，在併購過程中只是確保買方不會不當使用機密資料，花旗銀後續將與相關競標買家再次澄清說明，在這樣的情況下，聘用花旗員工是沒有問題的。

只要買家並未取得並在招募過程中利用相關的機密資訊挖角，或是員工經過一般管道（如徵才廣告）謀職，我們絕對不會阻擋任何花旗同仁至潛在買家或其他公司任職。

對於這一點，我們始終是明確的，我們也將與相關競標買家再次澄清說明，就像我前面所說的，在這樣的情況下，聘用花旗員工是沒有問題的。我很驕傲地說我們一向尊重、且仍會持續尊重同仁的權利及選擇。

第二，關於「交易案件獎金」，信中提到：

自4月以來我們一直很努力為各位爭取這個額外的保障；自8月開始也與各位進行口頭溝通。過去一週，我們陸續寄出「交易案件獎金」信件，最後一批也會在近日完成。

我們將會將「交易案件獎金」的適用範圍擴充到所有(100%)的消金同仁作為額外保障。我們聽到各位心聲需要多一點時間來詳讀這封信，因此我們也決定將信件的回覆時間延長至11月30日，讓各位有更充裕的時間了解自己的權益。

我們很清楚和大家進行坦誠且透明的溝通是相當重要的。自四月以來，我們已經舉辦了多場員工大會和小型對談，我們會持續進行這樣的對話。如果你有任何問題，歡迎直接找我或我的管理團隊、你的直屬主管或HR，讓我們有機會聽到你的心聲。

花旗 併購

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