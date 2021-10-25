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打造永續家園 永豐銀推綠建築房貸、利率1.31%起　

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導

永豐銀行攜手客戶齊力打造永續家園，即日起，首度推出綠建築專屬房貸服務。永豐銀行表示，建物或所屬社區具備綠建築標章者，可申請房屋貸款最長40年期、利率1.31%起，同時最高可貸8成及最長3年寬限期，提供民眾便利且彈性的金融服務；永豐銀行近年積極開拓綠色金融版圖，包括太陽能電廠融資、發行永續發展債券及綠建築等多元觸角，以實際行動為環境保護貢獻心力。

綠建築優化空間　由內而外美好生活

伴隨政策推動都市更新及危老屋重建均適用相關獎勵，推動全台綠建築數量已逾9,000件。除推出綠建築房貸外，永豐銀行指出，今年7月亦統籌主辦旗下首宗綠建築都更聯貸案，協助優化都市景觀並打造健康、節能的居住空間。同時，去年永豐銀行與整體金控集團的裝修工程，使用綠建材比例亦達63%以上、超越原訂目標，由內而外落實綠色營運，建構美好生活。

綠色金融齊發　多管並進建構新家園

永豐銀行指出，旗下再生能源產業去年度放款月平均餘額占全體本國銀行比重逾3成、高居首位，主管機關頒予「新創重點產業放款績優銀行」再生能源產業特別獎；今年持續籌組大型電廠聯貸案，主辦迄今全台裝置容量規模前二大的「漁電共生」太陽能電廠；同時攜手售電交易平台，推動綠電邁向電子商務時代。

為發揮金融影響力，永豐銀行指出，今年5月發行全台首檔社會責任債券（Social Bond）募集資金使用於綠色投資及社會效益投資計畫，同時也是首家發行綠色債券與可持續發展債券的銀行業者，去年亦簽署赤道原則、實踐責任授信，全力響應永續發展。詳細資訊請連結永豐銀行官方網站或綠建築房貸網頁查詢。

永豐銀行 太陽能電廠 綠建築 房貸

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