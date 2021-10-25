花旗標售案爭議 黃天牧：要求花旗本周對外說明

花旗銀行擬出售在台灣消費金融業務，傳出要求潛在買家不能雇用花旗員工，金管會主委黃天牧今天表示，上周五已要求花旗的董事長、總經理到會說明，金管會的基本立場是維護員工和客戶權利，已明確告知花旗相關事項會是審查過程的重點，並要求花旗銀行在本周必須對外說明相關適法性問題。

立法院財委會今天「強制汽車責任保險法」部分條文修正草案，邀請黃天牧備詢，曾銘宗、賴士葆、郭國文、江永昌等多位朝野立委將質詢焦點鎖定花旗消金業務出售案。針對花旗要求潛在買家不能雇用花旗員工的爭議，黃天牧說，他和銀行局長上周五傍晚要求花旗的董總到會說明，並嚴肅告知花旗金管會的審查條件，維護員工和客戶權利是金管會的基本立場，也是金管會的審查重點。

黃天牧說，金管會沒有介入花旗的標售案。對於立委質疑花旗在消息發布前一、兩天才告訴金管會，根本是不把金管會放在眼裡，黃天牧說，花旗這次要出售13個地區的業務，考量商業機密和股市等因素，因為花旗是美國的上市公司。

針對花旗工會質疑，花旗與潛在買家的競業禁止條款違反勞基法、留人獎金措施要求放棄請求權同意書，立委詢問銀行員工何時可自由轉讓雇主？黃天牧說，花旗董總在上周五表示和事實有出入，且和員工沒有說清楚，他要求花旗釐清在法律層面和勞動部相關法規是否相符，也已請花旗提出書面的法律證明，之後金管會再去問勞動部看法，一個星期內完成相關程序。

黃天牧表示，有關競業禁止相關爭議，應該由花旗對外說明相關適法性的問題，他上周五約談時已要求花旗在這星期說明。