國泰航空全新網購平台 讓您專享精選產品輕鬆賺取里數

國泰航空推出全新網購平台，讓顧客可以隨時隨地選購我們精心搜羅的世界精品，躍昇生活享受之餘，飛快盡享更多里數獎賞。

全新國泰購物平台讓顧客透過網上購物最便捷地賺取里數，更快投入更多生活體驗，包括享受體驗行程、購買您所喜愛的產品或品嚐美食佳餚等等。顧客不單可以隨時隨地選購，並可靈活使用「里數加現金」組合付款。

國泰航空更會舉行「雙11大購賞」，一系列精選精品低至五五折優惠，而每消費港幣2,000元或20,000里數，更可賺取1,100里數獎賞。推廣期由10月25日至11月11日，給予顧客更多理由盡早享受國泰航空全新網購體驗。

顧客於全新國泰航空網購平台購物，每消費美金0.65元即可賺取1里數。此外，國泰世華亞洲萬里通聯名卡或台新國泰航空聯名卡卡友，以聯名卡消費可再享加碼里數回饋。國泰航空致力使網上購物體驗更為便捷，所有貨品價格皆已包含運費。

國泰在十個不同精選類別，細心挑選超過一萬件來自世界各地的產品和生活體驗，供顧客選購，包括電子產品、時尚家居、演唱會及娛樂活動、美食佳餚，以及國泰珍藏精選等等。