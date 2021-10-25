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看好林口龜山地區潛力 兆豐銀行林口分行今開業

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導
兆豐銀行林口分行正式開幕營運，兆豐銀行董事長張兆順(中)、立法委員鄭運鵬(左3)、龜山區區長呂緣(右3)、葳鋼興業董事長卓文彬(左2)、佳鎂科技董事長朱姵穎(右2)、兆豐銀行陳建中副總經理(左1)等貴賓共同出席開幕剪綵。圖／兆豐銀行提供
兆豐銀行林口分行正式開幕營運，兆豐銀行董事長張兆順(中)、立法委員鄭運鵬(左3)、龜山區區長呂緣(右3)、葳鋼興業董事長卓文彬(左2)、佳鎂科技董事長朱姵穎(右2)、兆豐銀行陳建中副總經理(左1)等貴賓共同出席開幕剪綵。圖／兆豐銀行提供

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行林口分行今天正式開幕營運，這是兆豐銀將位於台北市松江路的城北分行營業執照遷移所設立，嶄新明亮全新的營業大廳及服務空間，將提供龜山林口地區民眾更優質、更完善的專業金融服務。

兆豐銀行林口分行開業典禮，由兆豐銀董事長張兆順親自主持，其他貴賓有立法委員鄭運鵬、龜山區區長呂緣、葳鋼興業董事長卓文彬、佳鎂科技董事長朱姵穎等，共同出席開幕剪綵。

兆豐銀指出，林口龜山地區近幾年來發展蓬勃，因為距離鄰近雙北都會區生活機能相近，再加上機捷完工營運後交通便利性高，讓這個地區成為雙北民眾移居成家的好區域。兆豐銀行看好其發展潛力，決定採遷移分行方式進駐。林口分行地點位於桃園市龜山區文化二路、復興一路交叉路口黃金三角窗，鄰近龜山工業區、林口工業區、華亞科技園區、林口長庚醫院、三井OUTLET、環球購物中心及機場捷運A8 站等，附近商家林立、人潮匯集，新市鎮已逐漸成形。

兆豐銀表示，根據聯徵中心最新的房貸件數統計，2021年第1季桃園市民眾購屋最熱門區段，以重劃區居多，其中又以龜山區最熱銷，區內新興重劃區住宅產品選擇多、整齊規劃吸引許多年輕首購族和換屋族群。兆豐銀行林口分行開業後，將致力開發新興住宅及商辦區域，拓展各項金融業務，以提供更多客戶專業的金融服務。

兆豐銀行 機場捷運 重劃區

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