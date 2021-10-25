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富宇、永信攜手打造「珸聆社區長照機構」今日開幕

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
富宇建設與永信社會福利基金會合作打造的大甲珸聆社區長照機構盛大開幕。圖／富宇建設提供
富宇建設與永信社會福利基金會合作打造的大甲珸聆社區長照機構盛大開幕。圖／富宇建設提供

國內長照需求逐年增加，衛福部積極拓展日間照顧服務資源，富宇建設、富宇慈善基金會與永信社會福利基金會㩦手打造大甲「珸聆社區長照機構」，今（25）日盛大開幕。

珸聆社區長照機構除提供基本長照服務外，也將主動走入社區，提供失智症的長者「生活自立支援」、「社區參與」的社區照顧模式，緩解長照家庭照護壓力。

珸聆社區長照機構位於大甲幼獅工業區內，屬大甲市區，鄰台中市消防局第五大隊及華龍國小，由衛福部提撥前瞻計畫補助款，永信社會福利基金會、富宇建設及富宇慈善基金會共同捐贈。

其中，富宇建設與富宇慈善基金會共捐贈380萬元，用於室內裝修、硬體設備採購及購置多機能交通車，以提升珸聆社區長照機構服務品質及量能。

台中市社會局副局長陳坤皇說，根據最近一次的統計，台中市老年人口超過40萬人，其中大甲區占15.76%，明顯高出其他區域，健康的長輩占多數，但仍有15%的長輩需要社會資源妥善照顧，也是長照的服務重點，在大家的努力下，才能扛起這個照顧工作。

永信社會福利基金會董事長李芳裕說，永信在台中海線累積20年的長照創新，還有清水區「心佳社區長照機構」的優質照顧經驗，落實「將心比心、以人為本」的照護理念，讓每位長者的臉上都掛滿笑容，雖然是認知障礙（失智症），也不必為身旁的人放棄自己的樂趣與尊嚴。

富宇慈善基金會執行長張宇承表示，海線地區失智症照護據點供不應求，富宇在海線深耕20年，追求共好，以永續的態度，長期且持續地關懷社會公益，珍惜每個服務機會，期盼透過集團資源挹注，為長者們提供更妥善、更安全的環境，發揮善的影響力，一起守護「家」的美好。

珸聆社區長照機構啟用後，共兩層樓的空間，最多同時容納30位長者，主要提供小規模多機能服務，強調多元、彈性的個別化照顧，包含失智長者日間照護、居家服務、臨時住宿（照顧旅館）、社區晚餐、就醫接送、到宅沐浴等服務。

並在永信專業服務團隊進駐下，以融入社區的角度，規劃市集、紅繩訓練、園藝輔療、口腔機能訓練、手沖咖啡、手工糕點製作等活動，主動走入社區。

富宇與永信攜手打造的珸聆社區長照機構，是台中第五座小規模多機能照顧中心，以關懷長者需求、強調讓長者能夠選擇生活方式、發揮生活角色，避免讓長者失去自主性。

申請者須接受照護員的居家了解及前置性評估，照護員與照顧中心串聯後將依長者的生活模式、心理需求和喜好，擬訂合適的服務項目或個別照護計畫。

永信專業服務團隊規劃手沖咖啡、手工糕點製作等活動，主動走入社區。圖／富宇建設提供
永信專業服務團隊規劃手沖咖啡、手工糕點製作等活動，主動走入社區。圖／富宇建設提供

長照 失智症 永信

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