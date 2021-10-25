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疫情下投資詐欺暴增94% 醫生、打火英雄都被騙

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
凱基銀行反詐騙宣導志工活動即日起啟動，以核心職能積極履行責任金融。圖／凱基銀行提供
凱基銀行反詐騙宣導志工活動即日起啟動，以核心職能積極履行責任金融。圖／凱基銀行提供

新冠疫情爆發之後，人與人面對面溝通減少，反而給詐騙集團更多犯罪機會，根據內政部警政統計，2021年1至6月「投資詐欺」案件較去年同期大幅增加94.6% ，「解除分期付款詐欺」以增加18%居次，顯見國內金融詐騙之猖獗。

凱基銀行（母公司開發金（2883））第一線行員發現，今年詐騙集團使用通訊軟體LINE假冒親友向銀髮長者騙取匯款的案例，明顯增加，也有不少青壯族群誤信假冒銀行的貸款優惠訊息而受騙。

凱基銀行於第二季打造「守護您的財富安全」志工專案，邀集內部財富管理、消費金融領域的專家，合力規劃培訓課程及公版宣導教材，鼓勵全行同仁進行反詐騙宣導志工，透過線上視訊會議或小型實體宣導會等方式，針對不同年齡層民眾的需要，傳授實用的反詐騙、反高齡金融剝削訣竅。

近一個月帶領團隊進入消防局分隊及醫療院所，舉辦多場反詐騙宣導的高雄區消金業務主管林家賢協理觀察，詐騙集團之所以會得逞，經常是因受害者的資訊不對稱，即使是醫師、打火英雄等專業人士，也可能因為工作忙碌而輕忽誤信資訊受騙，志工宣導的最主要功能，就是喚起民眾對於資訊的分辨能力及風險意識。

凱基銀行表示，今年以來，因成功守護客戶財富安全免於受騙，獲在地警局來文表揚的案例已達12件。

詐騙集團 凱基銀行 志工

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