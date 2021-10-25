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保誠人壽外溢保單e起健康 體檢合格次2年保費減10%

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導

根據內政部最新公布數據，台灣人的平均壽命為81.3歲，其中男性78.1歲、女性84.7歲，皆創歷年新高。保誠人壽觀察，隨著平均壽命增加，消費者對於健康與保障的需求日益提高，因此於網路投保平台最新推出的「e起健康」定期壽險，從預防、保障及延緩三大面向提供多元的商品及服務管道，將健康管理與商品選擇的主動權交還給消費者。

消費者購買此健檢型外溢保單，若其約定體檢結果符合標準，次2保單年度可享有保費折減10%。

保誠人壽客戶暨數據長趙汝俊表示，保誠人壽透過保費折扣，鼓勵民眾主動掌握自身健康狀況，同時以較低的成本享有保障，促進正向健康生活的外溢效果，積極守護幸福人生。

保誠人壽指出，定期壽險具備保費實惠及高額保障的特點，讓消費者可依自己的需求和經濟狀況，用小錢建構保障，在保費和保障間取得平衡。

投保「e起健康」定期壽險將由保誠人壽支付體檢費用，體檢項目包含腰圍、血壓、空腹血糖、三酸甘油脂、高密度脂蛋白膽固醇等五個基礎項目，只要體檢結果達標，即可接續兩年享有保費折減10%，保費折抵條件方便且容易達成。

以25歲剛出社會的艾小姐為例，投保保誠人壽「e起健康」定期壽險，選擇10年期，保險金新台幣300萬元，年繳保費新台幣1,500元。每年持續繳交保費，保誠人壽會在從第一保單年度起，每奇數保單年度第9個月通知艾小姐，提醒她於約定期間內於指定醫事院所完成體檢，檢查結果若符合體檢標準，則享有次2保單年度保費折減10%，相當於新台幣150元。

假設艾小姐在保險期間內，不幸於26歲時因病完全失能，保誠人壽將給付完全失能保險金新台幣3,090元（於第二保單年度完全失能，按當時之「應已繳總保費」的1.03倍給付之）；假設艾小姐在保險期間內，不幸於30歲時因意外身故，身故保險金額為新台幣300萬元。

保費 新台幣 保險金

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