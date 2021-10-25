國泰世華銀當機 黃天牧：非核心系統升級出包不能接受

立法院今天財委會關切國泰金控（2882）旗下國泰世華銀行當機兩天，影響客戶權益，要金管會採取具體行動。金管會主委黃天牧答詢時表示，國泰世華銀這次並非核心系統升級，卻還是出現當機狀況，「我不能夠接受」，他表示，已請國泰世華銀一周內說明，也不允許未來還有銀行發生類似狀況。

立委於中午時分質詢表示，國泰世華網銀連續當機兩天，影響4萬多筆交易，且有民眾投訴，向國泰世華銀反映，客服態度不佳，要求金管會監督銀行數位系統升級過程中，仍要注重用戶的權益保障，不能讓業者覺得出問題只是會被糾正而已。

黃天牧表示，根據金管會了解，國泰世華銀出問題的原因不是核心系統，而是屬於ATM系統，銀行局發函給國泰世華銀後，檢查局也迅速跟進了解，請其一周提出當機說明，未來不允許再發生。他強調，「非核心系統升級也會出現這種狀況，我不能夠接受」。