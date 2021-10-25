防銀髮金融剝削 黃天牧：通案規範明年首季出爐

台灣即將邁入高齡化社會，立委吳秉叡今（25）日上午在立法院財委會詢問銀行不當銷售銀髮族理財商品，金管會如何控管？黃天牧表示，日前專案金檢後發現無論發現核保、KYC認識客戶、KYP認識商品都有缺失，相關態樣將納入業者自律規範與內控規定，預計明年首季前會把相關通案規範落實。

吳秉叡上午在立院詢答時表示，銀行賣高齡者金融商品應有特殊考量，如老年人買投資型保單無法判斷風險，詢問金管會是否有設計針對高齡金融商品設計風險屬性等因應對策。

金管會主委黃天牧回應表示，今年5、6月檢查局已針對高齡客戶買理財商品進行金檢，發現無論是核保、KYC認識客戶、KYP認識商品等都有看到一些需要改善的缺失，會做通案的處理，保險局訂理一些規則，洽公會意見後，去強化這方面規範。

此外，吳秉叡亦說，高齡者隨著年齡逐漸增加，身理與認知都開始降低。高齡者交易跟金融商品知識水準不一致，是否針對不同疏失態樣有不一樣的分析處理。黃天牧回應表示金管會已有因應措施，一是明年公平待客評比原則就會納入弱勢管理，包括高齡者，不管是保險、證券、銀行都會有；二是從實地檢查、場外監理發現的缺失態樣，納入業者自律規範與內控規定，預計明年首季前會把相關規範落實，作為監理的參考，包括高齡者、身障者甚至失智老人都能照顧到。

為了防範高齡金融剝削，吳秉叡也強調，銀行等出售理財商品給銀髮族，在法律、金融知識上是強者，高齡老年人沒有相對應能力，針對此不對稱，應加強責任在金融從業人員，相關商品應要求強者出售時負起責任，照顧弱勢高齡者權益。

對此金融知識不對稱與剝削情形，黃天牧亦表示，金管會亦有三具體做法。一是金融研訓院正在研擬高齡商品銷售證照，行銷銀髮族要具有跟一般人不同的知識；二是加強金融從業人員的教育訓練，三是若是公司政策的問題，若發生疏失，將從重處分。

金管會5月啟動銀髮族理財專案金檢，對25家金融機構，包括十家銀行、六家信合社、六家保險公司及三家證券商啟動金檢，確認是否對銀髮族大量行銷高風險商品、不當勸誘、資訊不對等及未落實關懷防弊措施。